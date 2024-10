Μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Ισραήλ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (3/10), σε μια προσπάθεια να στοχεύσουν τον Χασίμ Σαφιεντίν, ξάδελφο και πιθανό διάδοχο του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ο βομβαρδισμός ήταν ένας από τους σφοδρότερους στην περιοχή από τότε που το Ισραήλ σκότωσε τον Νασράλα, αλλά δεν ήταν σαφές αν ο Σαφιντίν, ο οποίος εικάζεται ότι βρισκόταν σε συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν -υπό τον όρο της ανωνυμίας- αξιωματούχοι όπως αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times.

Η απόπειρα δολοφονίας ήταν η τελευταία κίνηση του Ισραήλ στην προσπάθειά του να αποκεφαλίσει σταθερά μεγάλο μέρος της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ακολούθησε την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

The Israeli military attempted to kill Hashem Safieddine in their Beirut bombings on Wednesday, claiming he is the most likely successor to Hezbollah’s leadership after the killing of Hassan Nasrallah, according to Axios.

