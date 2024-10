Σθεναρή αντίσταση από τους μαχητές της Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει ο ισραηλινός στρατός που επιχειρεί τα τελευταία 24ωρα να εκκαθαρίσει τα εδάφη του Λιβάνου κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Η επιχείρηση δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ήδη καταγράφονται απώλειες ισραηλινών στρατιωτών στις μάχες σώμα με σώμα μέσα στα χωριά του Λιβάνου ενώ αντιαρματικές ρουκέτες έχουν καταστρέψει ισραηλινά άρματα μάχης.

Το MEGA με τον δημοσιογράφο Μαρίνο Αλειφέρη και τον εικονολήπτη Θοδωρή Ρωμανέα κατέγραψε εικόνες με τις σφοδρές μάχες μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η προέλαση των ισραηλινών δεν είναι η αναμενόμενη, καθώς παρά το σφυροκόπημα τόσο του πυροβολικού όσο και τις πολεμικής αεροπορίας η Χεζμπολάχ ήταν προετοιμασμένη, έχει οχυρωθεί σε θέσεις άμυνας. Κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη των μαχών αποδεικνύεται και το ανάγλυφο της περιοχής καθώς οι ορεινοί όγκοι και τα πετρώδη εδάφη δεν βοηθούν την προέλαση των τεθωρακισμένων του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει 250 μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης τη Δευτέρα στον νότο της γειτονικής χώρας κατά του ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Συνολικά «250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μεταξύ των οποίων 21 μαχητές εξοντώθηκαν σε τέσσερις ημέρες επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

⭕️ Over the last 4 days, the IDF has eliminated 2,000+ military targets and 250 Hezbollah terrorists. Among them:

– 5 battalion commanders

– ⁠10 company commanders

– 6 platoon commanders

The Israeli Air Force is also conducting preemptive strikes during these… pic.twitter.com/VLvcuefOTX

— Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2024