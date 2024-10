Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ σε πολλαπλά μέτωπα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα μια σειρά από τεράστιες εκρήξεις συγκλόνισαν την Νταχίγια, την πυκνοκατοικημένη περιοχή νότια της Βηρυτού.

Τα ωστικά κύματα ακούστηκαν σε ολόκληρη την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ταρακουνώντας κτίρια και γίνονταν αισθητά σε απόσταση τουλάχιστον 15 μιλίων. Ήταν ένας από τους βαρύτερους βομβαρδισμούς στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: ISRAELI AIR FORCE LAUNCHES HEAVY AIRSTRIKES ON SOUTHERN BEIRUT

Intense Israeli airstrikes hit the Dahieh suburb of Southern Beirut, with several high-rise buildings reportedly collapsing in the last hour.pic.twitter.com/RWdv5FhWkz https://t.co/R8XZEELwUV

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2024