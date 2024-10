Η League Phase έχει ήδη μπει στη ζωή των ποδοσφαιρόφιλων που προσπαθούν να συνηθίσουν τη νέα δομή του Champions League.

Για υπολογισμούς και ισοβαθμίες είναι ακόμη πολύ νωρίς, απομένουν έξι αγωνιστικές. Το ότι πάντως επτά ομάδες έχουν αρχίσει με το απόλυτο τούς επιτρέπει να αντιμετωπίζουν πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον τους στη διοργάνωση. Από την άλλη, κατά μία περισσότερες είναι οι ομάδες που δεν έχουν συλλέξει ούτε βαθμό ακόμη.

Προς το παρόν την κούρσα οδηγεί η Ντόρτμουντ, που αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση μετά το εκθαμβωτικό 7-1 επί της Σέλτικ από το χατ τρικ του Αντεγέμι.

🎩 An elite first-half hat-trick from Karim Adeyemi #UCL pic.twitter.com/zDAvquXPMv

Την έκπληξη βέβαια έχει κάνει η δεύτερη στην ισοβαθμία Μπρεστ, η οποία έχει πάρει παραμάζωμα τις αυστριακές ομάδες. Πρώτα νίκησε τη Στουρμ Γκρατς κι ακολούθως σκόρπισε τη Ζάλτσμπουργκ.

Μαζί της και η Μπενφίκα, χάρη στο συνολικό 6-1 που έχει φτιάξει, ακριβώς μπροστά από: τη Λεβερκούζεν που δεν έχει δεχθεί γκολ, τη Λίβερπουλ που ξεσάλωσε διαδοχικά απέναντι στους Ιταλούς, την Άστον Βίλα που τιμώρησε την Μπάγερν όπως το ’83 και τη Γιουβέντους των δύο οριακών νικών.

Από την 29η θέση και κάτω, θα συναντήσει κανείς τις ομάδες του μηδενός. Δηλαδή τη Λειψία (που δεν είχε ευνοϊκό πρόγραμμα), τη Ζιρόνα (που έχει «αυτοκτονήσει» δις), τη Στουρμ Γκρατς, τη Μίλαν (που έχει ταβάνι), τον Ερυθρό Αστέρα, τη Ζάλτσμπουργκ, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και τη Γιουνγκ Μπόις.

Η φρέσκια και απροσδιόριστη μορφή φαίνεται πως δυσκολεύει αρκετά τους ισχυρούς που ξοδεύουν από νωρίς βαθμούς. Ήδη η κάτοχος Ρεάλ Μαδρίτης των Βινίσιους κι Εμπαπέ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ατλέτικο μετρούν από μια ήττα.

Παράσημο αν μη τι άλλο για τον Χρήστο Τζόλη το θεσπέσιο γκολ χάρη στο οποίο η Μπριζ επιβλήθηκε της Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Ένα πραγματικό κομψοτέχνημα που αυξάνει τις μετοχές του διεθνούς επιθετικού και κάνει τους Βέλγους να τρίβουν τα χέρια τους.

We’ll just leave this one here. 💥🤯 #STUCLU #UCL pic.twitter.com/JmvQHXFXem

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 3, 2024