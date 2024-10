Επίθεση με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλουες εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ως απάντηση για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που έγινε σε δύο κύματα.

Η ισραηλινή αεράμυνα ενεργοποιήθηκε αναχαιτίζοντας τους περισσότερους πυραύλους, ωστόσο κάποιοι εξ αυτών έπληξαν στόχους στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF. Η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της χώρας αναφέρει ότι από την επίθεση έχουν τραυματιστεί δυο άνθρωποι.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε από θραύσματα πυραύλου στην κοινότητα Νουέιμα, κοντά στην Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, την ώρα της επίθεσης.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να μεταβούν στα καταφύγια, ενώ σειρήνες προειδοποίησης ακούστηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια.

Skies over Israel right now. pic.twitter.com/CN7VPOs5Jj

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr

The Iron Dome officially became operational in 2011 pic.twitter.com/GgKEfBhQgN

We will take every measure necessary to protect the people of Israel. pic.twitter.com/T23PZPImgv

🔴 Watch: Iranian missiles target Jews, Muslims and Christians in Jerusalem’s Old City.

This is Israel right now. pic.twitter.com/DKl6HfWjvz

Οι Φρουροί της Επανάστασης αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσης προειδοποίησαν ότι εάν προχωρήσει το Ισραήλ σε αντίποινα θα του επιτεθούν εκ νέου. Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Μάλιστα, εκτάκτως συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ υπό τον Τζο Μπάιντεν όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή έχουν θορυβήσει την Αθήνα η οποία θα αξιολογήσει την κατάσταση και τα επόμενα βήματά της σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) τη Τετάρτη, στις 16:30, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, μετά από αίτημα της Κύπρου ελληνικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 μεταβαίνει στον Λίβανο προκειμένου να απεγκλωβίσει κύπριους πολίτες.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει την άμυνα του Ισραήλ κατά των ιρανικών επιθέσεων και να καταρρίψει πυραύλους με στόχο το Ισραήλ, ανακοίνωσε την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.

We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region.

— President Biden (@POTUS) October 1, 2024