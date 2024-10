Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστράτευσε άλλες τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο βόρειο μέτωπο, αφού ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον θέσεων της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον γειτονικό νότιο Λίβανο.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις επιχειρησιακές δράσεις μας εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και να επιτύχουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στις εστίες τους», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε περίπου στις 16:45, ότι εξαπέλυσε ένα πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό.

Ο στρατός είπε ότι πλήττει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Όπως δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιδρομές στο νότιο Λίβανο, βρίσκοντας τούνελ της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων που βρίσκονταν κρυμμένες κάτω από σπίτια και αποκαλύπτοντας σχέδια εισβολής της σιιτικής οργάνωσης.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι λεπτομέρειες της επιχείρησης είναι απόρρητες.

Δεκάδες παρόμοιες επιδρομές είχαν ανακαλύψει λεπτομερή σχέδια εισβολής στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ και επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με τις IDF, τα στρατεύματα στις επιδρομές των τελευταίων μηνών έφτασαν αθόρυβα σε περίπου 1.000 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ορισμένες από αυτές αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το συνοριακό φράχτη.

«Οι στρατιώτες μας εισήλθαν σε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ, αποκάλυψαν κρυφές αποθήκες όπλων της και κατέσχεσαν και κατέστρεψαν τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων, όπλων ιρανικής κατασκευής», δήλωσε ο Χαγκάρι.

«Τα ευρήματα και τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν κάτω από σπίτια σε χωριά στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια των επιδρομών θα παρουσιαστούν στη διεθνή κοινότητα», προσέθεσε.

Ο Χαγκάρι έδειξε βίντεο από τις κάμερες σώματος των στρατιωτών που όπως είπε ήταν σήραγγες της Χεζμπολάχ κάτω από τρία λιβανέζικα χωριά που βρίσκονται απέναντι από τα σύνορα με τρεις ισραηλινές πόλεις.

