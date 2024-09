Ως «μία από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ» θυμάται ο Daniel Radcliffe την συμπρωταγωνίστριά του Maggie Smith. Η ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (27/9), η οικογένειά της.

«Πραγματικά αποκαρδιωτική, ήταν μια από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ. Άφησε μια καταπληκτική κληρονομιά και θα τη θυμούνται πάντα», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός σε ανάρτησή του στο X.

Truly heartbreaking, she was one of the most talented women to ever live. She left an amazing legacy and she’ll always be remembered 💔 pic.twitter.com/31foW6xPJg

