Ένα χρόνο αφότου χαρακτήρισε τη γεωπολιτική ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο στον κόσμο, ο CEO της JPMorgan Chase Τζέιμι Ντίμον έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση της παγκόσμιας σταθερότητας έχει επιδεινωθεί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία, ο Ντίμον δήλωσε μιλώντας στο CNBC: «Η προσοχή μου είναι όλη η γεωπολιτική, που μπορεί να καθορίσει την κατάσταση της οικονομίας».

«Η γεωπολιτική χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται. Υπάρχει πιθανότητα ατυχημάτων στην παροχή ενέργειας. Ένας Θεός ξέρει αν εμπλακούν και άλλες χώρες. Έχουμε πολλούς πολέμους που διεξάγονται αυτήν τη στιγμή», είπε, προτού αναφερθεί στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα ανταρτών Χούτι της Υεμένης που έχουν λάβει χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι Χούτι επιτέθηκαν σε τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου αυτόν τον μήνα.

Η γεωπολιτική αστάθεια «έχει την περισσότερη προσοχή μου», είπε ο Ντίμον, προτρέποντας τις ΗΠΑ να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο μεγάλης διάρκειας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Εναν χρόνο πριν, το αφεντικό της JPMorgan είχε χαρακτηρίσει τη γεωπολιτική, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο κίνδυνο που βλέπει να αντιμετωπίζει ο κόσμος, μεγαλύτερος από τον υψηλό πληθωρισμό ή μια ύφεση στις ΗΠΑ.

Αναφορικά με την αμερικανική οικονομία, ο Τζέιμ Ντίμον εξέφρασε σκεπτικισμό, λέγοντας: «Είμαι μακροπρόθεσμα αισιόδοξος, αλλά βραχυπρόθεσμα, είμαι επίσης πιο δύσπιστος από άλλους ανθρώπους που λένε ότι όλα [θα πάνε] υπέροχα. Οι αγορές τιμολογούν τα πράγματα σαν να είναι υπέροχα. Βάλτε με στην επιφυλακτική πλευρά αυτού», είπε.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο «Financial Markets Quality» του Georgetown Psaros Center for Financial Markets and Policy, τόνισε και πάλι ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα – συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα – αποτελούν την κύρια ανησυχία του. «Αυτό επισκιάζει κάθε άλλο που είχα από τότε που εργάζομαι», είπε.

«Οι άνθρωποι εστιάζουν υπερβολικά στο «θα έχουμε μια ήπια προσγείωση, μια σκληρή προσγείωση;» είπε χαρακτηριστικά. «Ειλικρινά, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει τόση σημασία».

