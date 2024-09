Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην πολιτεία Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, όταν ξέσπασε ανταλλαγή πυρών, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

«Πιστεύουμε πως αρκετοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον κόσμου» στη συνοικία Μπέρμιγχαμ χθες Σάββατο το βράδυ, εξήγησε ο Τρούμαν Φιτζέραλντ, αξιωματικός της αστυνομίας, σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Τρεις ενήλικοι —δυο άνδρες και γυναίκα— εντοπίστηκαν σε πεζοδρόμιο, θανάσιμα τραυματισμένοι από σφαίρες, ενώ το τέταρτο θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά και τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πάντα σύμφωνα με τον κ. Φιτζέραλντ.

