Σκηνοθέτης δύο από τις πιο επιτυχημένες ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου των τελευταίων 15 χρόνων, ο Λοράν Τιράρ πέθανε στις 5 Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 57 ετών, ταλαιπωρημένος από μακροχρόνια αρρώστεια όπως δήλωσε ο ατζέντης του.

Οι δύο αυτές ταινίες είναι κινηματογραφικές μεταφορές της διάσημης σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικολά» των Ρενέ και Αν Γκοσινί και Ζαν Ζακ Σαμπρέ. Το 2009 η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά, «Ο μικρός Νικόλας» «έκοψε» περισσότερα από 5.000.000 στη Γαλλία και η συνεχεια της, πέντε χρόνια αργότερα «Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές» έκοψε περίπου τα μισά της προηγούμενης.

Γεννημένος στο Ρουμπέ Νορ το 1967, ο Λ. Τιράρ γαλουχήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και εργάστηκε ως αναγνώστης σεναρίων για την Warner Bros στο Λος Άντζελες. Επιστρέφοντας στη Γαλλία έκανε το ντεμπούτο του στην κινηματογραφική σκηνοθεσία με την ταινία «Mensonges et trahisons et plus si affinités…» (2004) για την οποία ο ηθοποιό Κλοβίς Κορνιγιάκ που πρωταγωνιστεί κέρδισε το βραβείο Cesar.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, σε δύο δεκαετίες, ο Λοράν Τιράρ σκηνοθέτησε αρκετές μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, οι οποίες σε γενικές γραμμές έβρισκαν πάντα τρόπο επικοινωνίας με το ευρύ κοινό. Ένα εκατομμύριο θεατές είδαν τον «Μολιέρο» που ο Τιράρ σκηνοθέτησε το 2007 με πρωταγωνιστή τον Ρομέν Ντουρί, ενώ το 2012 ο δικός του κινηματογραφικός Αστερίξ, ο «Αστερίξ και ο Οβελίξ στη Βρετανία» με πρωταγωνιστές την Κατρίν Ντενέβ και τον Φαμπρίς Λουκινί έφερε περίπου 4.000.000 θεατές στις γαλλικές αίθουσες.

Στην φιλμογραφία του Τιράρ θα βρούμε επίσης την ταινία «Στάσου στο ύψος σου», μια ρομαντική κομεντί με πρωταγωνιστές τους Ζαν Ντιζαρντέν και Βιρζινί Εφιρά όπως και την ρομαντική περιπέτεια εποχής «Καρδιοκατακτητής» (2018) με πρωταγωνιστή και πάλι τον Ντιζαρντέν. Τελευταία ταινία του ήταν η «Juste Ciel!» (2022) όπου καλόγριες διαγωνίζονται σε ποδηλατικό αγώνα. Στις πρόσφατες δουλειές του ήταν επίσης η σκηνοθεσία επεισοδίων της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Call my agent».