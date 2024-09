Ένα σκληρό βίντεο εξασφάλισε το CNN από την εμπόλεμη πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία. Τρεις ουκρανοί στρατιώτες εκτελούνται την ώρα που παραδίδονται στις ρωσικές δυνάμεις. Drone τους δείχνει στον δρόμο, λίγα λεπτά μετά ξαπλώνουν στο έδαφος και τους εκτελούν.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος που έδωσε το υλικό από το drone δήλωσε ότι η μονάδα τους γνώριζε για πολλαπλές παρόμοιες περιπτώσεις στις γραμμές του μετώπου που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ή διερευνηθεί.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας δήλωσε στο CNN ότι το γραφείο του ερευνά 28 τέτοια περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, στα οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 62 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Τα πλάνα από την Ποκρόβσκ αντικατοπτρίζουν την αδυσώπητα βάναυση τακτική του ρωσικού στρατού, καθώς συνεχίζει να προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία.

Ουκρανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι φερόμενες δολοφονίες είναι εγκλήματα πολέμου και μέρος μιας ενορχηστρωμένης πολιτικής από το Κρεμλίνο. «Αν οι αιχμάλωτοι πολέμου παραδοθούν, αν δείξουν ότι παραδίδονται, αν δεν έχουν όπλα στα χέρια τους, τότε η εκτέλεση είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε στο CNN ο Andriy Kostin, γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Ο Kostin υποστήριξε ότι τέτοια εγκλήματα διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, από διάφορες μονάδες, δίνοντας στο Κίεβο «την ευκαιρία να ισχυριστεί ότι μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να (αναχθεί) σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή η πολιτική ενορχηστρώνεται από το Κρεμλίνο. Είναι μια εντολή συγκεκριμένων διοικητών».

CNN released another footage showing that the #Russian Army soldiers executed three surrendering Ukrainian soldiers near Pokrovsk in eastern #Ukraine in August. The footage shows the soldiers with their hands on their heads before their execution. This is war crime.👇 pic.twitter.com/4lZ60OzIWq

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 6, 2024