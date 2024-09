Μια νεαρή Αμερικανίδα τουρκικής καταγωγής σκοτώθηκε το μεσημέρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον του εποικισμού.

Η 26χρονη ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί σκοτώθηκε από σφαίρα στο κεφάλι, χωρίς να διευκρινίζεται αν πυροβολήθηκε από έποικο ή από στρατιώτη.

Η κοπέλα, που συμμετείχε σε διαδήλωση συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους κοντά σε έναν από τους «προκεχωρημένους» οικισμούς των Εβραίων εποίκων δίπλα στο οικισμό Μπέιτε στην περιοχή της Νάμπλους, είχε φτάσει στη Δυτική Όχθη μόλις την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στο ίδιο επεισόδιο τραυματίσθηκε ελαφρά ένας νεαρός Παλαιστίνιος

Η Εϊγκί ήταν μέλος της οργάνωσης Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης (Ιnternational Solidarity Movement) που προσπαθεί να εμποδίσει τις επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων αγροτών και κτηνοτρόφων στα κατεχόμενα.

Ακόμα δυο στελέχη της ίδιας οργάνωσης είχαν σκοτωθεί από τους Ισραηλινούς στη Γάζα, η Ρέιτσελ Κόρι το 2003 και ο Τομ Χάρνταλ το 2004. Και οι δύο έχουν γίνει σύμβολα της διεθνούς συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό. Ο φόνος τους νεαρής Αμερικανίδας αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύμα επικρίσεων κατά του Ισραήλ, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Τουρκία.

A female international solidarity activist, an American of Turkish decent, has succumbed to her wounds sustained earlier today after being shot directly to the head by Israeli occupation soldiers in the town of Beita, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/K5yPzfKH2u

— Quds News Network (@QudsNen) September 6, 2024