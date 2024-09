Στιγμές αγωνίας για τη 33χρονη αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων Ρεβέκα Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα της Αφρικής, καθώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) της Κένυας με εγκαύματα σ’ όλο της το σώμα. Η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία η Τσεπτεγκέι – που πήρε μέρος στον μαραθώνιο των Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι – δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος «αγόρασε βενζίνη και την περιέλουσε μετά από καυγά»

Το εγκληματικό περιστατικό έλαβε χώρα στην κομητεία Τρανς-Νζόια όπου η αθλήτρια προπονείται.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αστυνομίας, βασικός ύποπτος για την πρόκληση των εκτεταμένων εγκαυμάτων της είναι ο σύντροφός της, Νίκσον Ντιέμα, από την Κένυα. Ο φερόμενος ως δράστης υπέστη επίσης εγκαύματα και νοσηλεύεται στην πόλη Eldoret.

Ο υπ αριθμός ένα ύποπτος παραμένει στο στόχαστρο των Αρχών παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος φέρει εγκαύματα από την επίθεση.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024