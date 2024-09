Φορτηγό έπεσε σε μπαρ στη Δομινικανή Δημοκρατία νωρίς το πρωί της Κυριακής 1/9, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερα από 40, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στη νότια κοινότητα Αζούα, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας Σάντο Ντομίνγκο, δήλωσε στο Associated Press ο διευθυντής πολιτικής άμυνας, Χουάν Σάλας. Ένα από τα θύματα ήταν αρχιφύλακας της αστυνομίας σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Ντιέγκο Πεσκέιρα.

Ο οδηγός του φορτηγού, που μετέφερε αβοκάντο, διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε τον συνοδηγό.

Αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και γι’ αυτό εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

#BREAKING : At least 10 dead and 17 injured after a truck hit an entertainment center in Azua, south of the Dominican Republic.#DominicanRepublic #accident#RoadAccident pic.twitter.com/3RmlczOsqE

— upuknews (@upuknews1) September 1, 2024