Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

Οπως μεταδίδει το BBC, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου με τους κατοίκους να πλημμυρίζουν τα καταφύγια.

