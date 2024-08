Η αστυνομία ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τη σύλληψη ενός υπόπτου και ερευνά το ενδεχόμενο να είναι ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν στη Γερμανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλα οκτώ να τραυματιστούν.

German police say person arrested in connection with Solingen knife attack is aged 15, and they cannot rule out a terrorist motive

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 24, 2024