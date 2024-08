Σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «This Past Weekend» του κωμικού Theo Von, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε μια ποικιλία θεμάτων, εστιάζοντας κυρίως στη χρήση ναρκωτικών, την υγεία και την πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ. Η συζήτηση περιλάμβανε τον αγώνα του Τραμπ κατά της χρήσης ουσιών και την άποψή του για τον εθισμό, καθώς και το ζήτημα της φαρμακευτικής διαφθοράς και της επιρροής των φαρμακευτικών εταιρειών.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι δεν έχει ποτέ δοκιμάσει ναρκωτικά και δεν πίνει ποτέ αλκοολ, γεγονός που αποδίδει στον αδελφό του, ο οποίος πέθανε από εθισμό στο αλκοόλ.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Von, που έχει δώσει και ο ίδιος μάχη με τον εθισμό, περιέγραψε την εμπειρία του με την κοκαΐνη, με τον Τραμπ να τον ρωτάει πώς συγκρίνεται η επίδρασή της με το αλκοόλ. «Η κοκαΐνη θα σε μετατρέψει σε κουκουβάγια, φίλε—ξέρεις τι εννοώ;» απάντησε γελώντας ο Von και συμπλήρωσε: «Θα είσαι ο δικός σου φανοστάτης»

