‘Ενας Ελλαδίτης νευρολόγος, ο Δρ Καρούσης και η Κύπρια συνεργάτης του Παναγιώτα Πέτρου, επίσης νευρολόγος, κλινική συντονίστρια της μελέτης, κάνουν σπουδαία πράγματα στον χώρο της ιατρικής έρευνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (διπλή τυφλή μελέτη) για τη διαχείριση της Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης με μια καινούργια μέθοδο της αξιοποίησης βλαστοκυττάρων και την αυτόλογη μεταμόσχευση τους στους ασθενείς.

Η έρευνα δεν γίνεται δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά σε κλινική του Ισραήλ και το γεγονός ότι μια τέτοια έρευνα από Έλληνες ερευνητές δεν διεξάγεται στην Ελλάδα, οφείλεται είτε στο brain drain, είτε στις περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν οι ιατρικές, επιστημονικές έρευνες στην χώρα μας.

Οι ασθενείς, στην έρευνα αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έλαβε ψευδές φάρμακο (placebo), η δεύτερη έλαβε ενδοφλεβίως βλαστοκύτταρα από αυτόλογη συλλογή και η τρίτη ομάδα βλαστοκύτταρα, επίσης από αυτόλογη συλλογή, τα οποία χορηγήθηκαν με ενέσιμη μέθοδο κατευθείαν εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Ο δρ Καρούσης προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στο Ισραήλ από το 1988. Η κύπρια συνεργάτης του, επίσης νευρολόγος, κλινική συντονίστρια της μελέτης, από τη Λεμεσό Παναγιώτα Πέτρου, ζει και εργάζεται στο Ισραήλ τα τελευταία 17 χρόνια.

***

Όταν τα Όσκαρ πάνε… πόλεμο

Διαστάσεις πολέμου, δεν νομίζετε πως έχει πάρει το θέμα της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού να απομακρύνει τέσσερα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής επιλογής της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο ΟΣΚΑΡ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους και να τα αντικαταστήσει με άλλα; Ακόμα χειρότερο το γεγονός ότι το ίδιο το ΥΠΠΟΑ είχε προτείνει στα μέλη να λάβουν μέρος στην διαδικασία και εν συνεχεία το πήρε πίσω λέγοντας ότι η απόφαση προσέγγισης αυτών των ανθρώπων έγινε «εκ παραδρομής».

Οι διαμαρτυρίες με επιστολές προς τον Τύπο και το ΥΠΠΟΑ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και κινηματογραφικών σωματείων (Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου κ.α.) συνεχίζονται ενώ σε χθεσινή επιστολή της ΕΑΚ αναφέρεται ότι 32 μέλη της, αρνούμενα να συμπράξουν σε αδιαφανείς ενέργειες που απαξιώνουν τον ελληνικό κινηματογράφο και τους επαγγελματίες του, αποσύρουν τις ταινίες τους από την ως άνω διαδικασία.

Αυτό σημαίνει 20 από τις συνολικά 23 που είχαν κατατεθεί στο ΥΠΠΟ δεν θα λάβουν μέρος στην διαδικασία. Από την πλευρά του το ΥΠΠΟΑ μετά την πρώτη επιστολή της ΕΑΚ απάντησε ότι για το θέμα της “εκ παραδρομής” της δήθεν απόφασης, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΥΠΠΟ. Φυσικά, δεν απάντησε στο σημαντικότερο και πιο καίριο ερώτημα: τι είδους παραδρομή ήταν;

***

Γιατί πήγε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην Αίγυπτο

Με την Αίγυπτο αναπτύσσονται σταθερά στρατιωτικές σχέσεις. Δεν είναι μόνον οι κοινές ασκήσεις σε θάλασσα και αέρα που διεξάγονται συχνά, είναι και η ανταλλαγή επισκέψεων των ηγετών των δύο χωρών, των υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης, καθώς και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Στο Κάιρο βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces, Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa.

Ήταν μια επίσκεψη σημαντική την ώρα που η Τουρκία αποστέλλει ενισχύσεις στη Λιβύη και ο Χαφτάρ έχει θέσει τις δυνάμεις του σε επιφυλακή. Τι συζητήσαν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Αιγύπτου;

Συζητήθηκαν τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις καθώς και τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή (Γάζα), με ιδιαίτερη έμφαση στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση, στη διαρκώς αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, στους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσής της καθώς και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

***

Ο Άδωνις σε κλοιό διαμαρτυρίας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρούσε πως έχει λύσει τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί από την αρχή του καλοκαιριού στο νοσοκομείο της Κω και αποφάσισε χθες να βρεθεί και πάλι στα Δωδεκάνησα εκτιμώντας προφανώς ότι θα δρέψει δάφνες. Αφού άφησε πίσω τα καμένα της Πεντέλης με τη βεβαιότητα ότι όσοι διαμαρτυρήθηκαν για την επικοινωνιακή σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην πυρόπληκτη Πεντέλη ήταν μεταφερόμενοι αριστεριστές που δεν ζουν στην Πεντέλη, μετέβη εκ νέου στα Δωδεκάνησα όπου είχε βρεθεί και πριν από το Δεκαπενταύγουστο.

Στην πρώτη περιοδεία που συνδυάστηκε και με ολιγοήμερες διακοπές στη Ρόδο δεν είχε επισκεφθεί την Λέρο και χθες αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο της Λέρου. Εκεί προς έκπληξή του φαντάζομαι βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλη ομάδα διαμαρτυρόμενων που τον επέκριναν για διάλυση της «δημόσιας υγείας».

Δεν ξέρω εάν στη Λέρο τον κ. Γεωργιάδη τον περίμεναν μεταφερόμενοι αριστεριστές, αλλά είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα του ΕΣΥ, μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ όχι μόνον παραμένουν ανοικτά, αλλά πολλαπλασιάζονται.