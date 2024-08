Υπερηχητικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ Tu-22M3 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στη Σιβηρία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Το πλήρωμα έκανε χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων, συνέχισε ο περιφερειάρχης Κόμπζεφ μέσω Telegram, όμως ένα από τα μέλη του σκοτώθηκε και τα άλλα διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται.

