Η Ιμάν Κελίφ κατάφερε να κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία, στην κατηγορία 66 κιλών, παρά τις αντίξοες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει, όπως δήλωσε η ίδια. Ήταν κάτι που «επηρέασε απίστευτα την ίδια και τους γύρω της», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο προπονητής της, Πέδρο Ντιάζ.

Η Ιμάν Κελίφ επέλεξε να κινηθεί νομικά σε βάρος των ατόμων που της επιτέθηκαν μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το Variety. Από την πρώτη μέρα της εμφάνισης της στο Παρίσι, βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» μιας θορυβώδους και δυσάρεστης διαμάχης σχετικά με το βιολογικό φύλο της.

Παρά το γεγονός ότι η Ιμάν Κελίφ γεννήθηκε γυναίκα, αγωνίζεται εδώ και μια δεκαετία σε γυναικεία πρωταθλήματα και δεν αναγνωρίζεται ως τρανσέξουαλ ή ίντερσεξ, αντιμετώπισε έναν χείμαρρο κατηγοριών. Ενώ η Ολυμπιακή Επιτροπή διαβεβαίωσε ότι «επιστημονικά, δεν πρόκειται για έναν άνδρα που παλεύει με μία γυναίκα».

Η αθλήτρια της πυγμαχίας κατάθεσε μήνυση για Cyberbullying εναντίον αρκετών χρηστών των social media, οι οποίοι αμφισβήτησαν το βιολογικό της φύλο. Ανάμεσα στα άτομα που κατονομάζονται στη μήνυσή της, είναι η J.K. Rowling και ο Έλον Μασκ.

Η Ιμάν Κελίφ υπέβαλλε στις γαλλικές αρχές μήνυση για φερόμενες «πράξεις επιβαρυντικής παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο». Ο δικηγόρος της αθλήτριας, Nabil Boudi, ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, επιβεβαίωσε στο Variety, ότι και τα δύο άτομα αναφέρονται στο σώμα της καταγγελίας, η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η αγωγή κατατέθηκε κατά του X (πρώην Twitter), γεγονός που σημαίνει ότι σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, είναι κατά αγνώστων. Αυτό διασφαλίζει ότι «η εισαγγελία έχει όλο το περιθώριο να διεξάγει ευρεία έρευνα για όλους τους χρήστες», δηλαδή και για όσους έγραφαν μηνύματα μίσους και με ψευδώνυμα, όπως επεσήμανε ο δικηγόρος της.

Από τα πρόσωπα που έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται είναι η J.K. Rowling και ο Έλον Μασκ, ενώ παράλληλα υπό εξέταση βρίσκονται ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος και νυν υποψήφιος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter, οπότε είτε κατονομάζεται είτε όχι στη μήνυσή μας, αναπόφευκτα θα εξεταστεί ως μέρος της δίωξης», υπογράμμισε ο δικηγόρος της Ιμάν Κελίφ.

Οι περισσότερες επιθέσεις προς το πρόσωπο της Αλγερινής αθλήτριας της πυγμαχίας έγιναν μέσω των social media, και ιδιαίτερα στο X (πρώην Twitter). Η διαμάχη κλιμακώθηκε, όταν στο προσκήνιο εμφανίστηκαν και αναρτήσεις, όπως αυτές της συγγραφέα του Χάρι Πότερ.

Η J.K. Rowling δημοσίευσε μία φωτογραφία της Ιμάν Κελίφ από τον αγώνα της με την Ιταλίδα πυγμάχο, Άντζελα Καρίνι. Το στιγμιότυπο συνόδευε το σχόλιο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων ότι η αθλήτρια από την Αλγερία είναι ένας άνδρας, ο οποίος απολαμβάνει την αγωνία μίας γυναίκας που μόλις χτύπησε στο κεφάλι. Η J.K. Rowling έχει 14,2 εκατομμύρια ακολούθους.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024