Την αντίδραση της Σελίν Ντιόν προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ και αφορμή στάθηκε η επιλογή του πρώην αμερικανού προέδρου να βάλει απόσπασμα από το τραγούδι «My Heart Will Go On» σε προεκλογική του συγκέντρωση στο Μπόζμαν της Μοντάνα την Παρασκευή 9/8.

Σε δήλωση στο X η δημοφιλής καλλιτέχνης είπε ότι δεν είχε δώσει την έγκρισή της για την χρήση του τραγουδιού. «Αλήθεια, αυτό το τραγούδι βρήκε» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Καναδός καλλιτέχνης Νιλ Γιανγκ έχει επίσης στο παρελθόν αντιταχθεί στον Ντόναλντ Τραμπ στη χρήση τραγουδιών του, ενώ το 2020 οι Rolling Stones τον απείλησαν νομικά μετά την αναπαραγωγή του τραγουδιού You Can’t Always Get What You Want σε πολιτική συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

«Σήμερα, η ομάδα της Σελίν Ντιόν και η δισκογραφική της εταιρεία, Sony Music Entertainment Canada Inc, έλαβαν γνώση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της εικόνας της Σελίν Ντιόν που τραγουδά το My Heart Will Go On σε προεκλογική συγκέντρωση του Donald Trump στη Μοντάνα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Σελίν Ντιόν δεν εγκρίνει αυτή ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση. Αλήθεια, αυτό το τραγούδι βρήκε;» αναφέρει η ανακοίνωση.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Ο Τραμπ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Το My Heart Will Go On είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της βραβευμένης με πέντε Grammy Ντιόν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ μπαλάντα περιλαμβανόταν στο soundtrack του μπλοκμπάστερ Τιτανικός του 1997, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ, τους δύο εραστές που συναντιούνται στο παρθενικό ταξίδι του καταδικασμένου πλοίου το 1912.