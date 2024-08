Σήμερα 1η Αυγούστου, η Swatch παρουσίασε δύο νέα τετράγωνα Bioceramic What If?. Ένα μαύρο και ένα ολόιδιο σε λευκό χρώμα. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που η ελβετική μάρκα παίζει σε μοτίβο black & white. Την άνοιξη είχαμε τις δύο ασπρόμαυρες εκδοχές του MoonSwatch Mission to the Moonphase από μαύρο και λευκό βιοκεραμικό υλικό, με τον αγαπημένο Snoopy να αναπαύεται πάνω στη φάση Σελήνης. Και τα δύο ανήκουν βεβαίως στην πολύ επιτυχημένη σύμπραξη της Swatch και της Omega. Μοιραία ο αμέσως επόμενος συνειρμός μου αφορούσε το πρωτότυπο Speedmaster Moonwatch της Omega που έκανε το ντεμπούτο του στις αρχές της χρονιάς, αυτή τη φορά όχι σε all-black εκδοχή, αλλά με καντράν από ολόλευκη λάκα.

Η συνέχεια ήταν λίγο-πολύ αυτονόητη. Το Explorer II της Rolex, που αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα διλήμματα μεταξύ των aficionados των ρολογιών. Ομοίως και ο χρονογράφος Black Bay Chrono της Tudor με τα ασπρόμαυρα καντράν τύπου panda και αντίστροφου panda. Το παιχνίδι αυτό των αντιθέσεων, του γιν και του γιάνγκ, είναι ευδιάκριτο και σε μάρκες που διαπρέπουν στη χρήση κεραμικών υψηλής τεχνολογίας. Κι αυτό γιατί πετυχαίνουν ένα άσπιλο λευκό και ένα πολύ βαθύ, επιβλητικό μαύρο για την κατασκευή των κεραμικών κασών τους. Αν ανατρέξει κανείς στις συλλογές της Hublot και της Rado θα βρει άφθονα παραδείγματα.

Πολλές είναι βεβαίως και οι μάρκες που φροντίζουν να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα δύο αντίθετα χρώματα στις συλλογές τους, προκειμένου να ικανοποιούν μεγαλύτερο κομμάτι του καταναλωτικού κοινού. Έτσι το μοντέλο αεροπορίας Mark XX της IWC προσφέρεται και με λευκό και με μαύρο καντράν ενώ συνδυάζεται τόσο με ατσάλινο μπρασελέ όσο και με μαύρο λουράκι. H Breitling προσφέρει επίσης μαύρο ή λευκό καντράν στη νέα της συλλογή Chronomat Automatic GMT.

Το ίδιο και η Panerai στα ατσάλινα Submersible 42 αλλά και στα QuarantaQuattro (μόνο που στη δεύτερη περίπτωση το μοντέλο με το λευκό καντράν συνδυάζεται με λαδί λουράκι). Καταδυτικό είναι και το ζευγάρι μοντέλων της Bell & Ross, των BR03 Diver ενώ σε mood στρατιωτικό η Hamilton προσφέρει το Khaki Field Expedition με μαύρο ή με λευκό καντράν και ατσάλινο μπρασελέ. Ακολουθεί μία επιλογή από συγκεκριμένα μοντέλα γνωστών εταιρειών ωρολογοποιίας, τα οποία προσφέρονται σε μαύρη ή λευκή εκδοχή, είτε πρόκειται για το χρώμα του καντράν, είτε για τη συνολική εμφάνιση κάθε ρολογιού. Όταν τα βλέπεις δίπλα δίπλα και τα συγκρίνεις, η απόφαση κάποιες φορές γίνεται ευκολότερη. Άλλες φορές πάλι το δίλημμα είναι μεγάλο. Εσείς ποιο χρώμα θα επιλέγατε σε κάθε μοντέλο, μαύρο ή άσπρο; (Τα ρολόγια εμφανίζονται με βάση την τιμή τους, από το ακριβότερο ως το οικονομικότερο).

1. HUBLOT Big Bang Integrated Ceramic

Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από λευκό ή μαύρο κεραμικό, ένα υλικό υψηλής τεχνολογίας με εξαιρετική αντοχή στις κρούσεις, τις γρατζουνιές και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το μοντέλο αυτό της Hublot έχει πολλές ακόμη αρετές. Όπως τον εξαιρετικό αυτόματο μηχανισμό UNICO με 354 εξαρτήματα και τις 72 ώρες αυτονομίας.

Έχει κάσα διαμέτρου 42 χιλιοστών και η κεραμική του στεφάνη με τις έξι εμφανείς βίδες πλαισιώνει ένα σκελετωμένο καντράν με μικρές, σοφά τοποθετημένες κόκκινες λεπτομέρειες.

Τιμή: €26.200 (Hublot Boutique)

2. ROLEX Oyster Perpetual Explorer II

Στιβαρό και αγαπημένο, το ρολόι αυτό είναι γεννημένο για περιπέτειες. Είναι μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα σε διάμετρο ρολόγια της Rolex, στα 42 χιλιοστά. Προσφέρεται μόνο σε έκδοση από ατσάλι Oystersteel με μαύρο ή λευκό καντράν και με μοναδική πινελιά χρώματος επάνω στο ουδέτερο καντράν τον πορτοκαλί κεντρικό δείκτη GMT και το πορτοκαλί όνομα Explorer II.

Έχει σταθερή στεφάνη με 24ωρη κλίμακα και είναι στεγανό μέχρι 100 μέτρα βάθος. Φιλοξενεί βεβαίως έναν αυτόματο μηχανισμό Superlative Chronometer.

Τιμή: €10.300 (Rolex Hellas)

3. PANERAI Submersible QuarantaQuattro

44 χιλιοστά διάμετρο έχει η κάσα του συγκεκριμένου μοντέλου από βουρτσιστό ανοξείδωτο ατσάλι, όπως προδίδει και το όνομά της. Το ρολόι είναι στεγανό μέχρι 300 μέτρα βάθος, έχει ευανάγνωστο καντράν με μεγάλους δείκτες και ενδείξεις των ωρών, όλα με επίστρωση Superluminova για να διακρίνονται τέλεια στο σκοτάδι του βυθού και φιλοξενεί έναν αυτόματο μηχανισμό με τρεις ημέρες ενεργειακής αυτονομίας.

Το μοντέλο με το λευκό καντράν διατίθεται αρχικά με λαδί λουράκι από καουτσούκ, στην Panerai όμως θα βρείτε πλήθος επιλογών σε λουράκια ως προς το υλικό και το χρώμα.

Τιμή: €10.100 (Panerai Boutique)

4. OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional

Ο χρονογράφος που έχει συνδέσει όσο κανένας άλλος το όνομά του με την κατάκτηση της Σελήνης, αφού έδωσε το παρών σε έξι προσεληνώσεις. Η σύγχρονη έκδοσή του είναι ατσάλινη, με κάσα 42 χιλιοστών, κρύσταλλο ζαφειριού και αυτόματο μηχανισμό τελευταίας τεχνολογίας Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861.

Τιμή: €9.200 ο λευκός και €9.100 ο μαύρος (Omega Boutique). Ο μαύρος χρονογράφος υπάρχει και στην τιμή των €7.900, με κρύσταλλο hesalite, όπως το πρωτότυπο ρολόι που πάτησε στη Σελήνη.

5. BREITLING Chronomat Automatic GMT 40

Το όνομά του περιέχει τα αρχικά της ώρας Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time) και είναι ένας φόρος τιμής της Breitling στα ταξίδια ανά τον κόσμο. Το σπορ αυτό μοντέλο με την ένδειξη δεύτερης ώρας έχει ατσάλινη κάσα 40 χιλιοστών, στεγανή μέχρι 200 μέτρα βάθος. Στο καντράν του ξεχωρίζει ο κεντρικός δείκτης GMT σε κόκκινο χρώμα, ο οποίος δείχνει στην εσωτερική στεφάνη με την 24ωρη κλίμακα, που λειτουργεί και ως ένδειξη ημέρας και νύχτας.

Στο εσωτερικό κρύβεται ο αυτόματος Breitling Caliber 32 με πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC. Φοράει το χαρακτηριστικό μπρασελέ rouleaux από ατσάλι που φορούν όλα τα μοντέλα Chronomat.

Τιμή: €5.950 (Breitling Boutique)

6. IWC Pilot’s Watch Mark XX

Αυτό το εμβληματικό ρολόι αεροπορίας είναι ο απόγονος του θρυλικού Mark 11, ενός αντιμαγνητικού οργάνου ακριβείας που είχε κατασκευάσει η IWC to 1948 για τους πιλότους της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Έχει ατσάλινη κάσα 40 χιλιοστών, στεγανή μέχρι τα 100 μέτρα, μινιμαλιστικό καντράν σε μαύρο ή λευκό με ευμεγέθεις δείκτες και αραβικούς αριθμούς, όλα τονισμένα με φωσφορίζουσα επίστρωση και αγκαλιάζει τον καρπό με ένα δερμάτινο μαύρο λουράκι από δέρμα με σύστημα εύκολης αλλαγής EasX-CHANGE. Ο αυτόματος μηχανισμός του εξασφαλίζει 120 ώρες ενεργειακής αυτονομίας.

Τιμή: €5.900 (IWC Boutique)

7. TUDOR Black Bay Chrono

Ο επιβλητικός χρονογράφος της Tudor έχει ατσάλινη κάσα 41 χιλιοστών, μαύρη στεφάνη από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ταχυμετρική κλίμακα και μαύρο ή λευκό καντράν τύπου πάντα ή αντίστροφου πάντα, δηλαδή με δύο μετρητές σε χρωματική αντίθεση.

Στο εσωτερικό φιλοξενεί έναν manufacture αυτόματο μηχανισμό με πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC και 70 ώρες ενεργειακής αυτονομίας. Είναι στεγανός μέχρι 200 μέτρα.

Τιμή: €5.790 (Rolex Hellas)

8. BELL & ROSS BR 03 Diver Steel 42mm

Η χαρακτηριστική τετράγωνου σχήματος κάσα με τις ορατές βίδες που έχει κάνει διάσημη την Bell & Ross είναι εδώ από ατσάλι και περικλείει έναν αυτόματο μηχανισμό με 54 ώρες αυτονομίας.

Ως αυθεντικό ρολόι καταδύσεων έχει όλες τις αρετές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται ασφάλεια και αξιοπιστία στον βυθό και είναι στεγανό μέχρι 300 μέτρα βάθος.

Τιμή: €4.400 (Kassis)

9. RADO True Square Automatic Open Heart

Είναι αυτόματο, με τετράγωνη κάσα 38 χιλιοστών και είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από κεραμικό, μαύρο ή λευκό.

Η ιδιαίτερη δομή του καντράν του επιτρέπει να θαυμάσει κανείς τον μηχανισμό του εν ώρα λειτουργίας. Στιλπνό στην υφή και σοφιστικέ σε αισθητική, απευθύνεται εξίσου και στα δύο φύλα.

Τιμή: €2.950 (Swatch Group Greece)

10. HAMILTON Khaki Field Expedition

Με ατσάλινη κάσα διαμέτρου 41 χιλιοστών, στιβαρό ατσάλινο μπρασελέ και στεφάνη σε στιλ πυξίδας, αυτό το ρολόι απευθύνεται στους λάτρεις της περιπέτειας στο ύπαιθρο.

Έχει αυτόματο ελβετικό μηχανισμό, βιδωτή κορώνα και φωσφορίζουσες ενδείξεις ώρας και δείκτες, ενώ είναι και αδιάβροχο μέχρι 100 μέτρα βάθος.

Τιμή: €1.195 (Swatch Group Greece)

11. SWATCH Bioceramic MoonSwatch Mission to the Moonphase

Οι φανατικοί λάτρεις των Omega Speedmaster εκτιμούν ιδιαιτέρως τις εκδόσεις με τον Snoopy. Ακριβώς δύο χρόνια από το ντεμπούτο των Bioceramic MoonSwatch, που αποτελούν πραγματικό φαινόμενο στον κόσμο των ρολογιών, η Swatch και η Omega επανήλθαν με μία ολόλευκη και μία κατάμαυρη έκδοση χρονογράφου που περιέχει ένδειξη φάσης της Σελήνης, σε βοηθητικό καντράν στο 2, με τον αγαπημένο σκύλο Snoopy ξαπλωμένο πάνω σε δύο μισοφέγγαρα.

To λευκό ονομάζεται Full Moon (πανσέληνος) και το μαύρο New Moon (νέα σελήνη).

Τιμή: €315 (Swatch Group Greece)

12. SWATCH Bioceramic What If?

Με αυστηρές γεωμετρικές γραμμές, τετράγωνη κάσα κατασκευασμένη από οικολογικό βιοκεραμικό και ελαστικό λουράκι από σιλικόνη, το νέο αυτό quartz μοντέλο της Swatch σε κερδίζει με την γραφιστική του αισθητική και τον μινιμαλισμό του.

Τιμή: €110 (Swatch Group Greece)