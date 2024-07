Ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα σε κτίριο στην Ιρλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας περίπου στις 15:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η ιρλανδική αστυνομία.

🚨🚨🇮🇪🇮🇪

CASUALTIES REPORTED IN HELICOPTER CRASH IN WESTMEATH, #Ireland

The incident occurred in Killucan, Joristown, with emergency services notified at 3:30 p.m. (UTC+1)

The Air Accident Investigation Unit is investigating the crash, which involved a single-engine helicopter pic.twitter.com/SIi4tI9mTx

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) July 30, 2024