Η Βηρυτός ζήτησε σήμερα τη διενέργεια «διεθνούς έρευνας» για το φονικό χτύπημα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς, για το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί την Χεζμπολάχ, και προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επίθεση με ρουκέτα από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Ματζάλ Σαμς σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών χθες Σάββατο και τραυμάτισε άλλους περίπου 30 ενώ ένας ακόμη 13χρονος αγνοείται.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο για έναν ιρανικής κατασκευής πύραυλο Falaq-1 , ο οποίος έφερε κεφαλή 53 κιλών.

«Η Χεζμπολάχ είναι η μόνη που έχει τέτοιους πυραύλους», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του που κυκλοφόρησε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANI), ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ζήτησε τη«διεξαγωγή διεθνούς έρευνας ή διεξαγωγή συνεδρίασης της τριμερούς επιτροπής μέσω της UNIFIL για να μάθουμε την αλήθεια» σχετικά με αυτήν την επίθεση.

Η τριμερής επιτροπή συγκεντρώνει στρατιωτικούς αξιωματούχους από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, και εκπροσώπους της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο η ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή στον Λίβανο, να είχε στοχοθετήσει αμάχους, διαβεβαιώνοντας ότι έχει στοχοποιήσει μόνο «στρατιωτικές» θέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε «να έχει πραγματοποιηθεί από άλλες οργανώσεις» ή ότι μπορεί να είναι «λάθος του Ισραήλ ή ακόμη και λάθος της Χεζμπολάχ».

Ο υπουργός ζήτησε να εφαρμοστεί και από τα δύο μέρη η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ορίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL θα πρέπει να αναπτυχθούν στο νότο του Λιβάνου.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στον Λίβανο θα οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και θα προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο», προειδοποίησε, ενώ το Ισραήλ απείλησε να κάνει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει «υψηλό τίμημα».

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή, είπαν δύο πηγές ασφαλείας στο Ρόιτερς, καθώς κλιμακώνεται η ένταση έπειτα από την φονική επίθεση για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί την ένοπλη σιιτική οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ευθύνη για την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πηγές ασφαλείας, η Χεζμπολάχ απομακρύνθηκε προληπτικά από σημαντικές τοποθεσίες τόσο στον νότιο Λίβανο όσο και στην ανατολική Κοιλάδα της Μπεκάα για το ενδεχόμενο πιθανής επίθεσης από το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος τόνισε την αναγκαιότητα υποστήριξης του Λιβάνου ώστε «να γλιτώσει από τη μάστιγα του πολέμου», όπως είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το Κάιρο, διαμεσολαβητής στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, προειδοποίησε ακόμη για τους κινδύνους από το άνοιγμα ενός νέου πολεμικού μετώπου με τον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι «όλες οι ενδείξεις» υποδηλώνουν πως ο πύραυλος που έπεσε στα υψίπεδα του Γκολάν εκτοξεύτηκε από τη λιβανική Χεζμπολάχ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία και όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι οι πύραυλοι προήλθαν από τη Χεζμπολάχ», είπε ο Μπλίνκεν όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο.

«Για άλλη μια φορά, τονίζω το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες του από τρομοκρατικές επιθέσεις και την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θέλουμε επίσης να επιδεινωθεί η σύγκρουση. Δεν θέλουμε να επεκταθεί. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους μας από την πρώτη μέρα, από τις 7 Οκτωβρίου, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, η οποία διήρκεσε πάρα πολύ», είπε ο Μπλίνκεν προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε «συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε τη θλίψη του για τις ανθρώπινες απώλειες τονίζοντας ότι η επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση στο σύνορο του Ισραήλ με τον Λίβανο.

«Είναι τόσο σημαντικό να βοηθήσουμε να αποκλιμακωθεί η κρίση, όχι μόνο να αποτρέψουμε την κλιμάκωση, να αποτρέψουμε την εξάπλωση αλλά να την εκτονώσουμε γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και στις δύο χώρες-στο Ισραήλ και στον Λίβανο-που έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους», κατέληξε ο Μπλίνκεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι καταδίκασε την πυραυλική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν και εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτή μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει το πλήγμα στα υψίπεδα του Γκολάν το οποίο στοίχισε με τραγικό τρόπο τη ζωή 12 ανθρώπων. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης. Εχουμε υπάρξει σαφείς ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της», έγραψε ο Λάμι στην πλατφόρμα Χ.

The UK condemns the strike in Golan Heights that has tragically claimed at least 12 lives.

We are deeply concerned about the risk of further escalation and destabilisation.

We have been clear Hizballah must cease their attacks.

