Τουλάχιστον 12 παιδιά και νέοι σκοτώθηκαν όταν ρουκέτες έπληξαν το Σάββατο 27/7 ένα χωριό στα Υψίπεδα του Γκολάν, που ελέγχονται από το Ισραήλ, σε μια επίθεση που δημιούργησε φόβους για σημαντική κλιμάκωση της μακρόχρονης σύγκρουσης Ισραήλ-Λιβάνου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι εντόπισε «περίπου 30 βλήματα» που πέρασαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος και κατηγόρισε την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ για το πιο θανατηφόρο πλήγμα εναντίον της από τις 7 Οκτωβρίου. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε την εκτόξευση των ρουκετών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ «βαθιά μέσα στο λιβανέζικο έδαφος και στο νότιο Λίβανο», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού σήμερα το πρωί.

NEW – multiple #Israel airstrikes reported across southern #Lebanon tonight, in Abbasiyah, Khiyam, Kafr Kila, al-Kafrah, Teir Harfa & Kafra. Most conducted by fighter jets, not drones. pic.twitter.com/KtMCb920Dg — Charles Lister (@Charles_Lister) July 28, 2024

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έπληξαν μια σειρά από στόχους της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων αποθήκες όπλων και «τρομοκρατικές υποδομές» ανέφερε η ανακοίνωση.

“This attack shows the true face of Hezbollah—a terrorist organization that targets and murders children playing soccer on a Saturday evening.” Watch the IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari give remarks regarding the deadliest attack on Israel since October 7: pic.twitter.com/4VYuLMnUhb — Israel Defense Forces (@IDF) July 27, 2024

Η επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν κινδυνεύει να κλιμακώσει σημαντικά την κατάσταση στα σύνορα των χωρών, με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να υπόσχεται το Σάββατο ότι η Χεζμπολάχ θα «πληρώσει βαρύ τίμημα».

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής εδώ και σχεδόν 10 μήνες με αυξανόμενη σφοδρότητα. Ακόμη και πριν από την επίθεση του Σαββάτου οι περιφερειακοί ηγέτες είχαν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση στο πιο δυνατό σημείο της.

מגדל שמס הרבה ילדים במצב אנוש pic.twitter.com/SnsTGeWKGf — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) July 27, 2024

Εκτός από τους 12 νεκρούς, τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Majdal Shams, ένα χωριό όπου ζει μια μεγάλη κοινότητα Δρούζων (Άραβες του Ισραήλ) αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

Χτύπησαν γήπεδο που έπαιζαν παιδιά

Μεταξύ των χώρων που επλήγησαν ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου όπου έπαιζαν παιδιά και έφηβοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι. Χαρακτήρισε το μπαράζ ως «την πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών από τις 7 Οκτωβρίου». «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και θα δράσουμε αναλόγως», είπε.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι ο πύραυλος που έπληξε το γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν ένας «ιρανικός πύραυλος Falaq 1 που έφερε κεφαλή 50 κιλών». «Πρόκειται για ένα μοντέλο που ανήκει αποκλειστικά στη Χεζμπολάχ και απόψε προκάλεσε το θάνατο 12 νεαρών αγοριών και κοριτσιών», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι διακόπτει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφει στο Ισραήλ για να συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση. «Μπορώ να πω ότι το Ισραήλ δεν θα σιωπήσει. Δεν θα το βγάλουμε από την ατζέντα», είπε.

Σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant επισκέφθηκε το Majdal Shams και δήλωσε στους τοπικούς ηγέτες ότι η χώρα και ο στρατός θρηνούν μαζί τους. «Η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη γι’ αυτό και θα πληρώσει το τίμημα», είπε.

«Δεν έχει συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο»

Ο Αντίμπ Σαφάντι, κάτοικος του Majdal Shams, δήλωσε στο CNN ότι όσοι σκοτώθηκαν στην επίθεση με ρουκέτα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν όλα παιδιά Δρούζων από τα τοπικά χωριά, αγόρια ηλικίας μεταξύ οκτώ και 15 ετών.

«Έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο, η τύχη του προπονητής τους αγνοείται. Δέκα από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που έχουν γίνει κομμάτια και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Σαφάντι, ο οποίος ζει σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από το σημείο της επίθεσης.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Taymor Wili, ο οποίος ζει κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου, δήλωσε στο CNN ότι είδε το χτύπημα στο γήπεδο δευτερόλεπτα αφότου άκουσε το σήμα της αεροπορικής επιδρομής.

«Είναι Σάββατο, είναι καλοκαίρι, τα παιδιά παίζουν και έχουμε συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση, επειδή συμβαίνει εδώ και καιρό… δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να αντιδράσουν τα παιδιά στον προειδοποιητικό συναγερμό.

«Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είναι μια μαύρη μέρα για την πόλη μας… αυτή η μέρα θα μείνει στη μνήμη των επόμενων γενεών» ανέφερε.

Από 10-20 ετών τα θύματα

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA) του Ισραήλ ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται «έφηβοι και νεαροί ενήλικες» των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται από 10 έως 20 ετών. Είπε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Τραυματίες κείτονταν στο γρασίδι και η εικόνα ήταν τρομερή. Αμέσως αρχίσαμε να ταξινομούμε τους τραυματίες, κάποιοι από τους τραυματίες στάλθηκαν σε τοπικές κλινικές και οι ομάδες μας κατευθύνθηκαν επίσης στις κλινικές», είπε ο γιατρός της MDA, Idan Avshalom.

Σημαντική κλιμάκωση

Η επίθεση του Σαββάτου αποτελεί σημαντική κλιμάκωση σε μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο λίγων μηνών στη συνοριακή περιοχή. Επισήμως, ο Λίβανος και το Ισραήλ βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά οι πρόσφατες εντάσεις δεν έχουν κλιμακωθεί σε μια ολοκληρωμένη σύγκρουση.

Οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο συχνές τις τελευταίες εβδομάδες και τόσο η Χεζμπολάχ όσο και το Ισραήλ στοχεύουν τοποθεσίες όλο και πιο βαθιά στο έδαφος του άλλου.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, όταν το Ισραήλ σκότωσε δύο υψηλόβαθμους διοικητές της Χεζμπολάχ – τον Σάμι Τάλεμπ Αμπντάλα τον Μάιο και τον Μοχάμεντ Νεάμα Νάσερ τον Ιούνιο – κατηγορώντας τους για την καθοδήγηση επιθέσεων τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τη Γάζα. Η Χεζμπολάχ ανταπέδωσε εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ.

Οι αντιδράσεις

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δήλωσε ότι καταδικάζει «όλες τις πράξεις βίας και τις επιθέσεις εναντίον όλων των αμάχων», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA. Η κυβέρνηση ζήτησε επίσης «την άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα» και δήλωσε ότι «η στοχοποίηση αμάχων συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι αντίθετη με τις αρχές της ανθρωπότητας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ηγούνται των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ καταδίκασαν την επίθεση ως φρικτή.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη και ότι «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό αυτών των τρομερών επιθέσεων κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής, οι οποίες πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα». Η Γαλάζια Γραμμή αναφέρεται στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την παρακολούθηση των οποίων έχει αναλάβει η Unifil, η ειρηνευτική αποστολή.

Η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο Jeanine Hennis-Plasschaert και ο διοικητής της δύναμης Unifil αντιστράτηγος Aroldo Lázaro εξέδρασαν τη λύπη τους για τον θάνατο αμάχων -νεαρών παιδιών και εφήβων στο Majdal Shams. «Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή» είπαν, επισημαίνοντας ότι ότι η εντατικοποίηση των επιθέσεων «θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη πυρκαγιά που θα βύθιζε ολόκληρη την περιοχή σε μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία».