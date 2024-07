Στην πυραυλική επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν με θύματα 12 παιδιά, αναφέρθηκε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησής του στο Χ/Τwitter.

«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στη Ματζάλ Σαμς. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», προσθέτει.

Τέλος, διατυπώνεται έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποφυγή ενεργειών που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Civilians must be protected under international humanitarian law.

All parties should exercise utmost restraint and avoid actions that would further escalate the crisis.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 28, 2024