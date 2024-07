Μάχη με τις φλόγες δίνουν αμέτρητοι πυροσβέστες στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ όπου τα δεκάδες μέτωπα φωτιάς που μαίνονται ανεξέλεγκτα έχουν κάνει στάχτη χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης.

Σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, ενώ 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 134 κτίρια έχουν γίνει στάχτη στο μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο που μαίνεται ανεξέλεγκτο στην απροστάτευτη Καλιφόρνια.

#BREAKING: The Park Fire continues to roar through Northern California forest land and small communities across two counties, scorching more than 164,000 acres and forcing thousands to flee. https://t.co/ItbWbXCG1M pic.twitter.com/GFGcN8aa4p

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 26, 2024