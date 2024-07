Ο καρκίνος του ενδομητρίου ή αλλιώς, καρκίνος της μήτρας, αποτελεί την πιο κοινή κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματος αλλά και την τέταρτη πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία ή στην εμμηνόπαυση. Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από 88.000 γυναίκες στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται ετησίως με καρκίνο του ενδομητρίου, εκ των οποίων οι 1.000 με 1.200 περιπτώσεις να παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Και ναι, παρότι πρόκειται για μία αρκετά σοβαρή νόσο, τα καλά νέα είναι πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων εντοπίζεται μέσω διάγνωσης σε αρχικό στάδιο, οπότε τα ποσοστά ίασης είναι πολύ υψηλά. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό της διάγνωσης, συνειδσφέρει επιστημονικά η Κλινική ΡΕΑ, η οποία χάρη στη μελέτη «Rate of p53 and MMR IHC assessment accordance between matched D&C and hysterectomy samples in uterine cancer», διακρίθηκε και έλαβε διεθνή αναγνώριση μέσω του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), δηλαδή το σημαντικότερο συνέδριο παγκοσμίως για την ογκολογία.

Ευρήματα που παρέχουν μία καλύτερη εικόνα της μοριακής κατάστασης πριν την επέμβαση

Λαμβάνοντας υπόψιν πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η διάγνωση σε περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου, καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι η ερευνητική μελέτη της Κλινικής ΡΕΑ. Δεν μας προκαλεί έκπληξη που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτή και να δημοσιεύτεί στο παγκόσμιο συνέδριο της ASCO που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο, αφού έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των μοριακών βιοδεικτών P53 & MMR, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς προγνωστικούς και θεραπευτικούς παράγοντες στον καρκίνο του ενδομητρίου.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη που διεξήχθη από την εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα της Κλινικής ΡΕΑ, αξιολόγησε την συμφωνία των αποτελεσμάτων της ογκοπρωτεϊνης p53 και των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA MMR, μέσω ανοσοϊστοχημείας, μεταξύ δειγμάτων προερχόμενα από υστεροσκόπηση και από υστερεκτομή, σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του ενδομητρίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν απόλυτη συμφωνία (100%) για την p53 και 98,96% συμφωνία για τα γονίδια MMR.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν πως η αξιολόγηση των βιοδεικτών p53 και MMR σε δείγματα προερχόμενα από υστεροσκόπηση είναι εξίσου αξιόπιστη με την αξιολόγηση σε δείγματα υστερεκτομής. Το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς η γνώση της μοριακής κατάστασης του καρκίνου του ενδομητρίου πριν από το χειρουργείο, μπορεί να καθοδηγήσει τις αποφάσεις για την χειρουργική αντιμετώπισή του, αλλά και τις επιλογές διατήρησης γονιμότητας, καθιστώντας περιττή την επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων βιοδεικτών μετά από την υστερεκτομή, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος θεραπείας.

Ο πρόεδρος της Κλινικής ΡΕΑ, κ. Κυριάκος Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης δήλωσε πως «η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κλινικής ΡΕΑ στην καινοτομία και την αριστεία στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας αλλά και γενικότερα στην παροχή κορυφαίας φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων που μπορούν να βελτιώσουν τις ζωές των ασθενών».

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη δημοσίευση εδώ.