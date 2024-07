Πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι του περίκλειστου εδώλιου ο Evan Gershkovich άκουγε όρθιος την ετυμογία του ρωσικού δικαστηρίου. Στον 32χρονο Αμερικάνο δημοσιογράφο της Wall Street Journal επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16 ετών. Πρόκειται να την εκτίσει σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Μετά την ανάκρουση της ετυμηγορίας, ο δικαστής ρώτησε τον κατηγορούμενο αν κατάλαβε. Ο Gershkovich, εμφανώς αμήχανος, αντέδρασε μ’ ένα νεύμα του. Ελαφρώς μειδίασε μάλιστα.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν ασυνήθιστα γοργές και χωρίς να επιτρέπεται πρόσβαση στο κοινό. Μετά από τρεις ημέρες μιας fast track ακροάσεων, ο Evan Gershkovich έγινε ο πρώτος ρεπόρτερ που καταδικάζεται στη Ρωσία ως «κατάσκοπος των ΗΠΑ» μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.

A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR

Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλλημένως καθετί εξ όσων του αποδίδονταν από τις Αρχές. Είχε συλληφθεί από υπηρεσίες ασφαλείας στα τέλη Μαρτίου κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στην πόλη Γεκατερίνμποργκ (Αικατερινούπολη) – 1.600 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε εγκρίνει τη διαπίστευσή του, χορηγώντας του άδεια εισόδου στη χώρα.

Οι εισαγγελείς που τον ανέκριναν του καταλόγισαν δόλο, πως δούλευε για τη CIA και συνέλεγε μυστικές πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου για ένα εργοστάσιο παραγωγής τεθωρακισμένων. Ούτε η εφημερίδα του ούτε οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη ρωσική εκδοχή. Κρίθηκε προφυλακιστέος και για 478 ημέρες παρέμεινε κρατούμενος σε κελί των περίφημων φυλακών Leftortovo στη Μόσχα.

Η έναρξη της δίκης τον έφερε πίσω στην Αικατερινούπολη. Είχε ξυρισμένο κεφάλι, όπως προστάζουν οι κανονισμοί στη Ρωσία σε ανάλογες περιπτώσεις, ήταν απλά ντυμένος και διαρκώς φρουρούμενος ως επικίνδυνος να διαφύγει.

«Είναι μια επαίσχυντη και ψευδής καταδίκη. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να αφεθεί ελεύθερος» ανέφεραν σε δήλωσή τους ο εκδότης της Wall Street Journal, Almar Latour και η αρχισυντάκτρια Emma Tucker. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να πιέσουμε για την απελευθέρωση του Evan και να στηρίξουμε την οικογένειά του» συμπλήρωσαν από κοινού.

Στο σχετικό άρθρο της WSJ επισημάνθηκε πως οι διωκτικές Αρχές δεν παρουσίασαν κάποιο χειροπιαστό στοιχείο προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

We’re offering resources for those who want to show their support for him.… pic.twitter.com/4vW2sZFHM9

He was wrongfully convicted and sentenced to 16 years in a Russian prison today.

🧵On March 29, 2023, Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich was detained in Russia for doing his job.

Οι συνάδελφοί του στο αμερικανικό Μέσο παλεύουν επί μήνες για τη δικαίωση, την απελευθέρωση και την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Ανάλογου ύφους και πνεύματος η άμεση τοποθέτηση του νέου πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας. Χαρακτήρισε την απόφαση απεχθή, υποστηρίζοντας πως «χρησιμεύει μόνο για να υπογραμμίσει την απόλυτη περιφρόνηση της Ρωσίας για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης».

The sentencing of @WSJ reporter Evan Gershkovich is despicable and only serves to underscore Russia’s utter contempt for media freedom.

Journalism should not be a crime.

Gershkovich must be released immediately.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2024