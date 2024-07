Πυροβολισμοί έπεσαν σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, με τον πρώην πρόεδρο να απομακρύνεται τραυματίας από τη σκηνή από το προσωπικό ασφαλείας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να σκύβει την ώρα που εκφωνούσε ομιλία πιάνοντας το αυτί του. Γρήγορα περικυκλώθηκε από τους άνδρες της μυστικής υπηρεσίας και έμεινε κάτω για περίπου ένα λεπτό περικυκλωμένος από τα σώματά τους.

Στη συνέχεια σηκώθηκε όρθιος και σήκωσε τη γροθιά του στον αέρα, προτού τον συνοδεύσουν από τη σκηνή σε ένα όχημα και στη συνέχεια απομακρυνθεί από τη σκηνή με μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν αίμα στο αυτί του καθώς απομακρυνόταν. Ο πρώην πρόεδρος φάνηκε να κρατάει το πλάι του κεφαλιού του καθώς έπεφτε στο έδαφος.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Προσευχηθείτε όλοι μαζί μου για τον πρόεδρό μας Τραμπ και όλους όσους βρίσκονταν σε αυτή τη συγκέντρωση. Ελπίζω όλοι να είναι καλά».

Ο Τραμπ κατέβηκε εσπευσμένα από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης μετά από ήχους που ακούστηκαν σαν πυροβολισμοί. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ φυγαδεύτηκε από τη σκηνή από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και μπήκε στην αυτοκινητοπομπή του λίγα λεπτά μετά τη λήξη της συγκέντρωσής του στο Μπάτλερ της πολιτείας της Πενσιλβάνια, το Σάββατο.

Η ακριβής πηγή των θορύβων ήταν ασαφής, αλλά το αυτί του κ. Τραμπ φαινόταν να αιμορραγεί έντονα καθώς κατέβαινε εσπευσμένα από τη σκηνή.Ο κ. Τραμπ έσκυψε γρήγορα μετά την έναρξη των θορύβων, με τον ήχο να προέρχεται από την κερκίδα στα αριστερά του σημείου όπου στεκόταν. Καθώς τα μέλη του πλήθους άρχισαν να ουρλιάζουν, ο κ. Τραμπ προστατεύτηκε από τη Μυστική Υπηρεσία με τα σώματά τους.

Οι αξιωματούχοι φώναξαν στο πλήθος να σκύψει και να καλυφθεί, απομακρύνοντας τα μέλη των μέσων ενημέρωσης από την εξέδρα Τύπου όπου παρακολουθούσαν την ομιλία του κ. Τραμπ. Μετά από μια σύντομη παύση, ο κ. Τραμπ σηκώθηκε, περιτριγυρισμένος από μια ομάδα ένστολων μελών της Μυστικής Υπηρεσίας. Σήκωσε τη γροθιά του προς το πλήθος και στη συνέχεια βιάστηκε να κατέβει από τη σκηνή και να μπει στην αυτοκινητοπομπή του, η οποία εγκατέλειψε γρήγορα τον χώρο, το Butler Farm Show.

Αφού έφυγε, μια ομάδα υπαλλήλων που φορούσαν παραλλαγές συνόδευσε κάποιον από μια σειρά από κερκίδες στα αριστερά της εξέδρας όπου μιλούσε ο κ. Τραμπ. Δεν υπάρχει σαφής γνώση αν είναι για το άτομο που πυροβόλησε.

«Ασφαλής ο Τραμπ»

Όπως αναφέρει η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής, μετά τους πολλαπλούς πυροβολισμούς που ακούστηκαν σε συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου προεδρικού υποψηφίου στην Πενσιλβάνια.

«Η Μυστική Υπηρεσία εφάρμοσε μέτρα προστασίας και ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής», δήλωσε εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας στο X (πρώην Twitter) μετά το περιστατικό. «Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Μυστικής Υπηρεσίας και περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν είναι διαθέσιμες» συμπλήρωσαν οι πηγές των Μυστικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ δήλωσε ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είναι καλά και ότι εξετάζεται σε τοπική ιατρική μονάδα.

Σύμφωνα με πηγές των Μυστικών Υπηρεσιών, ο άνδρας που άνοιξε πυρ εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είναι νεκρός.

Σε πλάνα λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση εναντίον του Τραμπ, ακούγονται οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών να λένε μεταξύ τους ότι «ο δράστης είναι νεκρός».

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή το όπλο που χρησιμοποίησε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post που επικαλείται τον εισαγγελέα της κομητείας Μπάτλερ, έχασε τη ζωή του και ένα άτομο από το κοινό που παρακολουθούσε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ένα ακόμα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Washington Post.

