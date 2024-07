Πολλοί μαθητές σκοτώθηκαν στη Νιγηρία και άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τη μερική κατάρρευση του σχολείου τους όπου σήμερα γίνονταν εξετάσεις στην κεντρική πολιτεία Πλατό, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, (NEMA).

Θύματα φώναζαν για βοήθεια κάτω από τα ερείπια του σχολείου Ιερά Ακαδημία στο Τζος, την πρωτεύουσα της πολιτείας, και γονείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, τόνισε ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τον αριθμό των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με έναν κάτοικο, τον Τσίκα Ομπιόμπα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Aυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι τουλάχιστον επτά πτώματα ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα του κτιρίου.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για 16 νεκρούς.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, αλλά σύμφωνα με τους κατοίκους η κατάρρευση συνέβη μετά από τρεις ημέρες έντονης βροχόπτωσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

A two-storey Secondary School building, Saints Academy, located in Jos North LGA, Plateau State, coll@psed on students writing exams this morning in Busa-Buji Area.

❗️School building collapse in Nigeria results in the deaths of 16 students, AFP reports

Authorities have so far only reported that "several students" died. However, an AFP journalist observed five bodies in one hospital morgue and 11 in another, all dressed in school uniforms.… pic.twitter.com/29Y3VTQjqr

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) July 12, 2024