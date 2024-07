Η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, αποκαλύφθηκε ότι ήταν τα θύματα της δολοφονίας με τόξο στο σπίτι τους. Η μητέρα Carol, 61 ετών, και οι κόρες Louise, 25 ετών, και Hannah, 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες χθες το βράδυ στην μονοκατοικία τους στο Bushey του Hertfordshire κοντά στο Λονδίνο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

Το σκηνικό της φρίκης αντίκρυσε ο ίδιος ο σχολιαστής, επιστρέφοντας στο σπίτι του, με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του να είναι σοβαρά τραυματισμένες. Λίγο αργότερα πέθαναν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του βασικού υπόπτου Kyle Clifford, 26 ετών, ο οποίος είναι ο πρώην φίλος της κόρης του John, Louise και σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών ΜΜΕ εργαζόταν ως ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨

Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we’re seeking Clifford in connection with the incident.

He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6

— Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024