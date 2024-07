Στη Σύνοδο Κορυφής για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ όπου θα συγκεντρωθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον (μαζί με τις συζύγους τους) θα είναι μια ευκαιρία για διμερείς συνομιλίες ή συναντήσεις. Δηλαδή θα βρεθούν στην ίδια αίθουσα της συνεδρίασης και στην ίδια αίθουσα στο Λευκό Οίκο (για το δείπνο), για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ή ακόμα ο κ. Μητσοτάκης με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Δεν είμαι βέβαιος εάν θα συνομιλήσουν τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο κρατών βρίσκονται σε χαμηλό βαρομετρικό λόγω της επιμονής του Μίτσκοσκι (και της προέδρου της χώρας του) να παραβιάσει τη συμφωνία των Πρεσπών.

Ωστόσο όμως στη Σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ, στην «ούγια» του τραπέζι των συνεδριάσεων θα αναγράφεται η λέξη «Βόρεια Μακεδονία». Η επίσημη δηλαδή πινακίδα που θα έχει μπροστά του ο κ. Μίτσκοσκι και θα τη διαβάζουν οι πάντες και με αυτή θα του δοθεί (εάν του δοθεί) ο λόγος) θα αναγράφει «Βόρεια Μακεδονία». Είτε το θέλει είτε όχι ο κ. Μίτσκοσκι. Τελεία και παύλα.

Αυτό που αναμένει από την Αθήνα είναι να δοθεί ένα σαφές μήνυμα από τη Συμμαχία προς την κυβέρνηση των Σκοπίων ώστε να αφήσει κατά μέρος τα παιχνίδια και τους δήθεν λεονταρισμούς, αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έχει εξηγήσει τη θέση της σε συμμάχους-κλειδιά και υπάρχει συναντίληψη επί της κατάστασης.

Στα βουλευτικά πηγαδάκια χθες στη Βουλή ένα ήταν το θέμα: Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν για τις νίκες, όπως τις ονόμασαν, του Μαλενσόν, αλλά και του Κιρ Στάρμερ, των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικά όμως για τους γαλάζιους βουλευτές στα «πηγαδάκια» τους αυτά που συζητούσαν, σας τα μεταφέρω πάραυτα, όπως και τις εκτιμήσεις της υφυπουργού Σοφίας Βούλτεψη, την οποία άκουσα στο ραδιόφωνο:

Το θέμα της ακρίβειας απασχολεί ολοένα περισσότερο τους βουλευτές της ΝΔ. Μαθαίνουμε, μάλιστα, πως οι γαλάζιοι νησιώτες βουλευτές αλλά κι εκείνοι που έχουν να κάνουν με θαλάσσιες μεταφορές στις περιοχές τους εσχάτως ανεβάζουν πιέσεις προς τα αρμόδια υπουργεία οικονομικών και ναυτιλίας για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Εντύπωση λοιπόν προκάλεσε η προχθεσινή παρέμβαση του γνωστού για τη στήριξη του στα κυβερνητικά «δύσκολα» Πειραιώτη Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος στο Mega ζήτησε παρέμβαση για πτώση των τιμών. «Γιατί να μην το ξανακάνουμε, αφού το ίδιο πετύχαμε με πτώσεις των ακτοπλοϊκών και πέρυσι το καλοκαίρι» τόνισε ο βουλευτής. Να θυμίσουμε πως με πιέσεις του πρωθυπουργού το 2023 είχε υπάρξει αποκλιμάκωση.

Όλοι όσοι βρίσκονταν χθες στο γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών (στο ισόγειο του Κοινοβουλίου) και είδαν τον Τάιλερ να κρατά μια ελληνική εφημερίδα (από το σώμα των εφημερίδων που υπάρχει για τους συντάκτες) απόρησαν; Τι διαβάζει; Έμαθε τόσο γρήγορα ελληνικά, ώστε να διαβάζει εφημερίδες; Ή μήπως βγάζει σέλφι με ελληνικές εφημερίδες; Μαζί με τον Τάιλερ ήταν και ο σύζυγός του, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, που βρέθηκε στην αίθουσα κοινοβουλευτικών συντακτών. Φιλοξενούσε κάποιους Αμερικανούς φίλους του και τους έδειχνε τα πρωτοσέλιδα.

Στάθηκε ιδιαιτέρως στην εφημερίδα «Αυγή» αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι ένα κομματικό έντυπο. Όχι, αυτή τη φορά οι αστυνομικοί του κάθισαν απ’ έξω. Άκουσε τις συμβουλές που του δόθηκαν από τους δημοσιογράφους. Ποιοι ήταν οι Αμερικανοί φίλοι του; Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη του παγκόσμιου κολοσσού Meta Platforms. Ένας εξ αυτών ο John Allen Thomas, αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Στέφανο Κασσελάκη. Πέρα από την εθιμοτυπική ξενάγηση τους στη Βουλή, τα στελέχη της Meta είχαν και συζήτηση με τον πρόεδρο υπό τη θεσμική του ιδιότητα.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο στεναχωρήθηκε ο έγκλειστος των φυλακών Δομοκού, Κασιδιάρης, από την ήττα της Λεπέν στην Γαλλία. Ξέρουμε, όμως, μία είδηση που σίγουρα τον έχει προβληματίσει. Όπως γνωρίζουμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής έκανε μία ακόμα αίτηση αποφυλάκισης με βάση τη συμπλήρωση των 3/5 της ποινής του. Την τρίτη κατά σειρά ανάλογη αίτηση, καθώς οι προηγούμενες είχαν απορριφθεί.

Όμως το Σάββατο, ξαφνικά, είχε στον Δομοκό, μία αναπάντεχη «συνάντηση». Αυτή του πρώην αρχηγού του, Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος εσπευσμένα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε εκεί. Τι συνέβη;

Ενώ, όπως σας είχαμε γράψει, ο πρώην αρχηγίσκος της ΧΑ είχε μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, οι αρχές αποφάσισαν την επιστροφή του στον Δομοκό, καθώς θεώρησαν ότι δεν δικαιούται προνομιακής μεταχείρισης. Αν λοιπόν οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι ο Μιχαλολιάκος δεν μπορεί να έχει προνόμια, τότε πώς το αρχηγόπουλό του μπορεί να ελπίζει σε ανάλογη μεταχείριση; Ειδικά δε, όταν έχει καταστεί υπόδικος κατά την διάρκεια της έγκλειστής του, σε αντίθεση με το πρώην αρχηγό του ο οποίος δεν αποφυλακίστηκε λόγω της μη μεταμέλειας του.

Ήταν η στιγμή που ο διαιτητής σφύριξε το τέλος του αγώνα και ενώ οι πάντες πανηγύριζαν, ξαφνικά η κάμερα στράφηκε προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ήταν πράγματι μια εικόνα που κανείς, όσο χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται να την ξεχάσει. Πήρε τα παιδιά του (που ήταν ντυμένα στα γαλανόλευκα) αγκαλιά, έκατσε σε ένα κάθισμα και ξέσπασε σε κλάματα με τον έναν εκ των υιών του να είναι μπροστά του κρατώντας ένα «εισιτήριο» για το Παρίσι.

Βλέπετε, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι: «Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι #Atoutaler», έγραψε λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram. Αυτός ο παγκόσμιας κλάσης παίχτης ήταν γεμάτος Ελλάδα.

I have never cheat the game.. See you in Paris 🙏🏾#Atoutaler 🧿 pic.twitter.com/F0GT9su0kg

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 7, 2024