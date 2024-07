Ήταν ο μεγάλος νικητής των βρετανικών εκλογών και μάλιστα με σαρωτική διαφορά. Ο λόγος για τον Κιρ Στάρμερ. Ο ηγέτης των Εργατικών θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και λίγο μετά την ανακοίνωση των πρώτων exit polls έσπευσε να ευχαριστήσει όσους ψήφισαν το κόμμα του.

«Σε όλους όσοι έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσοι μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο Εργατικό Κόμμα μας – σας ευχαριστώ» έγραψε στο «X» ο Κιρ Στάρμερ την ώρα που έκλειναν οι κάλπες στη Βρετανία.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024