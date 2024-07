Παρότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Ντόναλντ Τουσκ, διερωτήθηκαν δημόσια νωρίτερα για το εάν είναι δυνατόν να αληθεύουν οι φήμες για επίσκεψη του Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα και συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποφάσισε να ρίξει την «τορπίλη», μια μόλις εβδομάδα μετά την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από τον ίδιο.

Σύμφωνα μάλιστα με διεθνείς αναλυτές, αυτή η επίσκεψη, η οποία έλαβε χώρα σήμερα, μπορεί εύκολα να ισοπεδώσει όλες τις προσπάθειες της ΕΕ για ενότητα και στήριξη της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της, η ΕΕ φρόντισε να πάρει άμεσα αποστάσεις από την επίσκεψη, εκδίδοντας ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ο Βίκτορ Όρμπαν επισκέπτεται τη Μόσχα αποκλειστικά στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας και δεν εκπροσωπεί την ίδια.

Νωρίτερα άλλωστε η Ένωση είχε λάβει σαφείς αποστάσεις από οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή στάσης στο ζήτημα της Ουκρανίας στέλνοντας σαφές μήνυμα για συνέχιση της στήριξης της χώρας για όσο χρειαστεί με τελευταίες αποφάσεις την έγκριση του 14ου πακέτου κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, αλλά και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για το Κίεβο.

«Ο κατευνασμός δεν θα σταματήσει τον Πούτιν», επισημαίνει με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας στη Μόσχα.

«Μόνο η ενότητα και η αποφασιστικότητα θα ανοίξουν το δρόμο για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:

Appeasement will not stop Putin.

Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024