«Δεν υπάρχει ανεξάντλητη πηγή χρημάτων. Γνωρίζω το μέγεθος της πρόκλησης που κληρονομώ». Με αυτά τα λόγια -μιλώντας στο BBC- η νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, έδωσε το στίγμα της για την πολιτική που θα ακολουθήσει, προσθέτοντας ότι κληρονομεί μια εξαθλιωμένη οικονομία από τους Συντηρητικούς.

Και συνέχισε: «Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα είναι η ψυχή μιας επιτυχημένης οικονομίας. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα», είπε.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024