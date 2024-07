Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα επιστρέψει για την 22η σεζόν του στο NBA. Ίσως και την 23η. Αυτός βάζει τους όρους.

Υποτίθεται πως ο «Βασιλιάς» ήταν free agent. Δεν δεσμευόταν με συμβόλαιο, άρα είχε και το δικαίωμα να υπογράψει οπουδήποτε. Όλοι γνώριζαν ότι δεν πρόκειται να φύγει από τους Lakers. Ιδίως από τη στιγμή που οι «λιμνάνθρωποι» μπήκαν στη διαδικασία να επιλέξουν τον Μπρόνι Τζέιμς στο πρόσφατο draft και να τούς δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν το πρώτο δίδυμο πατέρα – γιου που θα αγωνιστεί παρέα.

LeBron James and Bronny James become the first father and son duo to be in the NBA at the same time.

Now they are teammates on the Lakers! pic.twitter.com/dITQ4WQ9RA

— NBA (@NBA) June 27, 2024