Σε θρίλερ για δυνατά νεύρα εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία μετά την επικράτηση του RN της Μαρίν Λεπέν και ενόψει του β΄γύρου των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Το RN έλαβε περίπου 12 εκ. ψήφους – σχεδόν τριπλάσιες από τα 4,2 εκατ. ψήφους που είχε λάβει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το 2022, στέλνοντας στην τρίτη θέση το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν.

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, όπως αναμενόταν, είναι πλέον η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Γαλλίας μετά την πρόσφατη, ιστορικά υψηλή επίδοση.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλλία και η εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης από εδώ και στο εξής δε θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Τύπου και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των ειδησεογραφικών δικτύων τόσο στη Γαλλία όσο και παγκοσμίως.

Λίγες ώρες μετά την ανάδειξη του αποτελέσματος της γαλλικής κάλπης ο Τύπος εστιάζει στο «αποτυχημένο στοίχημα» του Εμανουέλ Μακρόν και στη «γαλλική τραγωδία», ενώ προτείνει ενιαίο μέτωπο κόντρα στη Λεπέν.

Οι ημερήσιες εφημερίδας της Γαλλίας, όπως μεταδίδει το BFM TV, αναλύουν λεπτομερώς την επόμενη ημέρα, όπως την έκκληση για ένα «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» κατά του κόμματος Λεπέν.

Η L’Humanité καλεί σε «ενιαίο μέτωπο», ενώ η Libération καλεί σε «ενιαίο μέτωπο» μετά το «σοκ» του πρώτου γύρου αυτών των εκλογών. Από την πλευρά της, η Le Monde κάνει λόγο για «ρεπουμπλικανικό μέτωπο».

Η Le Figaro επέλεξε να αναδείξει τη μονομαχία Μελανσόν – Μπαρντέλα, ενώ το κύριο άρθρο από κάτω έχει τίτλο: «Γαλλική τραγωδία».

Ο Τύπος -ιδιαίτερα ο τοπικός- επιτίθεται στην αμφιλεγόμενη απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση την επομένη των ευρωεκλογών. Ο Εμανουέλ Μακρόν «έβαλε ένα στοίχημα. Το έχασε. Ακόμα χειρότερα, είναι μια καταστροφή για το στρατόπεδό του», επισημαίνει η Στέφανι Ζορν στην εφημερίδα La Voix du Nord

Financial Times

Οι Financial Times με μια χαμογελαστή φωτογραφία της ακροδεξιάς επικεφαλής γράφουν: «Η ακροδεξιά της Λεπέν νίκησε τον Μακρόν στον πρώτο γύρο των πρόωρων γαλλικών εκλογών».

Με την ίδια φωτογραφία η Wall Street Journal έχει τίτλο: «Η ακροδεξιά κερδίζει τον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών».

