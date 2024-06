Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα, όπως είπαν σήμερα οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και αξιωματούχοι.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο, ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

A fire has broken out at the «Platan» Research Institute in Fryazino near Moscow. Videos show people breaking windows to breathe as the fire, starting on the 5th floor, spreads to multiple rooms and upper floors. Firefighters are rescuing those trapped on upper floors, with… pic.twitter.com/3f21lIRXyj

