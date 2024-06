Οι χαλαρές στιγμές ενός ζευγαριού σε παραλία στο Σότσι της Ρωσίας κατέληξαν σε τραγωδία.

Το ζευγάρι φαίνεται να περπατάει στην παραλία, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Σε λίγα μόλις λεπτά τα κύματα τούς κάνουν να χάσουν την ισορροπία τους. Ο άνδρας καταφέρνει να μείνει στην ακροθαλασσιά. Όχι όμως και η κοπέλα. Στην αρχή φαίνεται να παλεύει να βγει στην ακτή, μετά όμως εξαφανίζεται. Το βίντεο καταγράφει περαστικός με το κινητό του.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Ιουνίου και έκτοτε η νεαρή δεν έχει εντοπιστεί.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia

She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.

