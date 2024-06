Βομβαρδιστικό Σουχόι Su-34 της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας συνετρίβη στον Καύκασο κατά τη διάρκεια συνηθισμένης εκπαιδευτικής πτήσης, πιθανόν εξαιτίας τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το πλήρωμα, μεταδίδουν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, η αιτία της συντριβής του αεροσκάφους ήταν τεχνική δυσλειτουργία», ανέφερε —σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS— εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η συντριβή έγινε στην περιφέρεια της Οσετίας, κατά την ίδια πηγή. Δεν είναι σαφές αν το διθέσιο, με τα καθίσματα το ένα πλάι στο άλλο, είχε ένα ή δυο μέλη πληρώματος στην πτήση αυτή.

The Russian Defense Ministry reports that one Russian Su-34 crashed in North Ossetia during a training flight. Crew is dead. It is claimed that it was a technical malfunction. pic.twitter.com/VOAgnx06by

