Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις οποίες εξέφραζε δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ είναι «βαθιά απογοητευτικές και σίγουρα προσβλητικές», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Τα σχόλια αυτά ήταν βαθιά απογοητευτικά και σίγουρα προσβλητικά για εμάς, δεδομένου του εύρους της υποστήριξης που έχουμε παράσχει και θα συνεχίσουμε να παράσχουμε», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ στην άμυνά του κατά της απειλής της Χαμάς και κατά των άλλων περιφερειακών απειλών», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που ανάρτησε πριν από δύο ημέρες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θεωρεί «αδιανόητο πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών (η αμερικανική κυβέρνηση) μπορεί να δεσμεύει όπλα και πυρομαχικά για το Ισραήλ».

Give us the tools and we’ll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X

«Δεν ξέρουμε πράγματι για ποιο πράγμα μιλά», είχε δηλώσει την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, σε μια έκφραση που έδειχνε ήδη την ενόχληση της Ουάσινγκτον.

Σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντά πως «είμαι διατεθειμένος να απορροφήσω την οποιαδήποτε προσωπική επίθεση, προκειμένου να λάβει το Ισραήλ την στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται».

Prime Minister Benjamin Netanyahu in Response to the White House:

«I am willing to absorb personal attacks if that is what it takes for Israel to get the arms and ammunition it needs in its war for survival.»

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 20, 2024