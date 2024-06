Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαψεύδει κάθε σενάριο που τον εμπλέκει με την ανάληψη θέσης στην Κομισιόν, ωστόσο νέο ρεπορτάζ του Politico τον εμπλέκει στα σχέδια του Σαρλ Μισέλ για να εκθρονίσει την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Ο Μισέλ έχει ένα κουτί με μπανανόφλουδες για την Φον ντερ Λάιεν», δηλώνει στο Politico ένας από τους αξιωματούχος της Ε.Ε. που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Στην καλύτερη περίπτωση αυτό δημιουργεί απλώς ενόχληση, και στη χειρότερη είναι αποσταθεροποιητικό» συμπλήρωσε.

