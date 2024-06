Το αμερικανικό και το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνoύν για τον θάνατο του Jerry West. Η θρυλική αυτή φυσιογνωμία του σπορ απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Δίπλα του, στις τελευταίες στιγμές του βίου του, ήταν η πολυαγαπημένη σύζυγός του Karen.

Ο Jerry West ήταν τα πάντα για το NBA. Ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών που εμφανίστηκε στα παρκέ. Ήταν ένας οραματιστής παράγοντας που η διαυγής ματιά του έδειχνε πάντα τον δρόμο στους άλλους, ανοίγοντας κόσμους που ουδείς φανταζόταν. Ήταν το ίδιο το NBA, διότι η δική του αποτύπωση της φιγούρας υιοθετήθηκε προκειμένου να γίνει το χαρακτηριστικό λογότυπο της λίγκας.

Ο εμβληματικός Αμερικανός μπασκετάνθρωπος ήταν ο ορισμός του hall of famer. Πρωταθλητής ως παίκτης έγινε το 1972, ενώ ήταν ήδη MVP των τελικών το 1969 – ο μοναδικός χαμένης ομάδας. Συνολικά στην καριέρα του έγινε 14 φορές All Star και δέκα φορές επιλέχθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς. Άλλες τέσσερις ήταν στην καλύτερη αμυντική, μια σεζόν ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος κι άλλη μία ο κορυφαίος πασέρ.

Ολοκλήρωσε την πορεία του με 25.192 πόντους, 5.366 ριμπάουντ και 6.238 ασίστ χωρίς να έχει φτάσει σε τετραψήφιο αριθμό αγώνων κανονικής περιόδου – μόλις 932.

RIP JERRY WEST aka Mr. Clutch aka The Logo!

The only player to ever win NBA Finals MVP on a losing team. He’s also 1 of 7 players with scoring & assist titles. Of those 7, he & LeBron are the only ones to make an All-Defensive 1st team. pic.twitter.com/vNWzwc3QC0

— Ballislife.com (@Ballislife) June 12, 2024