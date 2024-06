Ανατροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης του Michael Mosley στη Σύμη.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΒΒC φέρεται να δείχνει τον 68χρονο παρουσιαστή του βρετανικού καναλιού να περπατά με μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα του χωριού Πέδι την περασμένη Τετάρτη, 05/06, με κατεύθυνση προς βραχώδεις λόφους.

Δείτε το βίντεο:

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024