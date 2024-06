Το απόγευμα, υπό την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ανοίηξουν οι πόρτες του Πύργου του Πειραιά αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει θέληση και επιμονή, οι αρχικές ιδέες μπορούν να ξαναζωντανέψουν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη.

Ήταν τη δεκαετία του ’70, όταν η ανέγερση του Πύργου του Πειραιά φιλοδοξούσε να ταυτιστεί με ένα λιμάνι, που εκείνη την εποχή άλλαζε ραγδαία και εξελισσόταν σε διεθνή κόμβο για τη ναυτιλία και τις μεταφορές. Ωστόσο, το αρχικό όραμα ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε πάρει σάρκα και οστά καθώς ο Πύργος έμεινε ουσιαστικά ανεκμετάλλευτος από το 1972, με τους χώρους του να μένουν κενοί ενώ ολόκληροι όροφοι παρέμεναν σε ημιτελές στάδιο.

Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι τη…σωτηρία του, τον Ιούλιο του 2020, όταν η δημοτική αρχή Μώραλη ανακίνησε και πάλι το θέμα του Πύργου. Η κοινοπραξία των DIMAND, EBRD και PRODEA Investments υπέγραψε με το δήμο Πειραιά 99ετή σύμβαση παραχώρησης, με τα συνεργία να βάζουν άμεσα μπροστά τις μηχανές για την ανακατασκευή του Πύργου.

Τέσσερα χρόνια μετά κι αφού οι πρώτοι…ένοικοι του κτιρίου έχουν ήδη μπει, ο ανακαινισμένος Πύργος των 34.600 τ.μ. και των 22 ορόφων, ο οποίος υψώνεται 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ανοίγει σήμερα επίσημα τις πύλες του κι από κτίριο «φάντασμα», φιλοδοξεί πλέον – με αξιώσεις – να μετατραπεί σε ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο, στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης, που αντιπροσωπεύει τις πιο καινοτόμες, τελευταίας τεχνολογίας «πράσινες» πρακτικές. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ήρθαν και τα πρώτα εύσημα για το κτίριο. Ο σχεδιασμός της πρόσοψης του Πύργου Πειραιά από το αρχιτεκτονικό γραφείο PILA κέρδισε το βραβείο «Facade Award of Excellence» 2024 από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Council on Tall Buildings and Urban Habitat» (CTBUH), που εστιάζει στις έξυπνες πόλεις και τη βιωσιμότητα.

Εκτός, όμως, από σημείο αναφοράς για την πόλη, ο Πύργος θα εισφέρει και στα οικονομικά του δήμου καθώς με την πλήρη λειτουργία του, ο δήμος αναμένει ετήσια έσοδα περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από φόρους και δημοτικά τέλη, που θα αποτελέσουν, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, μια τονωτική ένεση στα ταμεία του. Μάλιστα, τα έσοδα αυτά θα αξιοποιηθούν σε αναπτυξιακά έργα και αναπλάσεις στην πόλη ενώ στον Πύργο θα απασχολούνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι.

Όπως έχει αναφέρει σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο Πύργος του Πειραιά, είναι απόλυτα ταυτισμένος με τη νεότερη ιστορία της πόλης, αποτελεί ορόσημο ανάπτυξης και έργο πνοής όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά και για την χώρα. «Το σπουδαίο αυτό έργο αναμφίβολα συμβάλλει στην αισθητική και εμπορική αναβάθμιση του Πειραιά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη μας».