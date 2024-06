Δύο άνδρες ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να εξερευνήσουν τον ναυάγιο του Τιτανικού, ένα μόλις χρόνο μετά την τραγωδία του βαθυσκάφους Titan της εταιρείας OceanGate.

Οι δύο εξερευνητές δηλώνουν σίγουροι ότι μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να γίνει με ασφάλεια και θεωρούν ότι η τραγωδία που συνέβη το 2023 δε θα πρέπει να τους αποθαρρύνει. Επίσης πιστεύουν ότι το ταξίδι τους θα μπορούσε να μεταβάλλει την επιφυλακτικότητα και την αρνητική αντίληψη του κοινού για την εξερεύνηση των βυθών.

Ο Λάρι Κόνορ, ένας δισεκατομμυριούχος επενδυτής που δραστηριοποιείται στο Real Estate, σκοπεύει να κατέβει στα 12.400 πόδια, στο ναυάγιο του Τιτανικού μαζί με τον συνιδρυτή της «Triton Submarine», Πάτρικ Λάχι, μέσα σε ένα βαθυσκάφος δύο ατόμων. Η ανακοίνωση έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά την έκρηξη του βαθυσκάφους της OceanGate που συνέβη τον Ιούνιο του 2023.

«Θέλω να δείξω στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο ότι ενώ ο ωκεανός είναι εξαιρετικά απέραντος και αφιλόξενος πολλές φορές, μπορεί να γίνει υπέροχος και απολαυστικός και να αλλάξει ζωές, αν τον προσεγγίσεις με τον σωστό τρόπο», είπε ο Κόνορ .

Μόλις λίγες μέρες μετά το περιστατικό της OceanGate, ο Κόνορ κάλεσε τον Λάχι και τον ενθάρρυνε να φτιάξει ένα ασφαλέστερο υποβρύχιο που θα μπορούσε να κάνει με ασφάλεια το επικίνδυνο ταξίδι.

