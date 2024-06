Μετά το φαινόμενο El Niño, που εδώ και ένα χρόνο προκάλεσε ρεκόρ ζέστης, έρχεται αργότερα φέτος το μετεωρολογικό φαινόμενο La Niña που θα φέρει μαζί του πιο δροσερές θερμοκρασίες.

«Το φαινόμενο El Niño 2023/24, που συνέβαλε στην τροφοδότηση της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών και των ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνει ότι φθάνει στο τέλος του. Το πιθανότερο είναι η επιστροφή στις συνθήκες του La Niña αργότερα αυτόν τον χρόνο», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας.

Υπάρχουν 60% πιθανότητες το φαινόμενο La Niña να εμφανισθεί κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και αυξάνονται στο 70% για την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό που θεωρεί ότι «ο κίνδυνος επανεμφάνισης του El Niño κατά την περίοδο αυτή είναι αμελητέα».

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου ο Οργανισμός εκτιμά ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες (50%) οι συνθήκες να είναι ουδέτερες – ούτε El Niño ούτε La Niña – ή μεταβατικές προς την La Niña.

Το φαινόμενο La Niña συνίσταται στην υποχώρηση σε μεγάλη κλίμακα των θερμοκρασιών επιφάνειας των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό στην ζώνη του Ισημερινού. Συνδέεται με μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην τροπική ζώνη: άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση και βροχοπτώσεις.

Ωστόσο, η ακριβής επίδραση του φαινομένου ποικίλλει ανάλογα με την ένταση, την διάρκεια, αλλά επίσης και την περίοδο του έτους κατά την οποία εκδηλώνεται και την διάδραση με άλλα κλιματικά φαινόμενα, επισημαίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η επίδραση ποικίλλει επίσης ανάλογα με τις περιοχές. Στην τροπική ζώνη, το La Niña παράγει κλιματικές συνέπειες αντίθετες με εκείνες του El Niño.

Πάντως, τα φυσικά κλιματικά φαινόμενα «εκδηλώνονται πλέον στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής που προκλήθηκε από τον άνθρωπο, που αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, οξύνει τις ακραίες μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες και έχει επίδραση στα εποχικά μοτίβα των βροχοπτώσεων και των θερμοκρασιών», υπενθυμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας.

El Nino and La Nina climate patterns. #AFPGraphics explains the El Nino and La Nina, opposing climate patterns in the Pacific Ocean that can significantly impact weather, wildfires, ecosystems and economies worldwide pic.twitter.com/h3UBiPncat

Κάθε μήνα από τον Ιούνιο 2023 έχει καταγραφεί και νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών – και το 2023 ήταν μακράν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Το τέλος του φαινομένου El Niño δεν σημαίνει παύση στην κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα, διότι ο πλανήτης μας θα συνεχίζει να θερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου που παγιδεύουν την ζέστη. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό όλο κατά την διάρκεια των προσεχών μηνών», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Κο Μπάρετ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας.

Ετσι, το φαινόμενο La Niña έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) για την εποχή των κυκλώνων του 2024 στον βόρειο Ατλαντικό, που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του Ιουνίου και θεωρείται ότι θα είναι εξαιρετικού χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει τέσσερις έως επτά κυκλώνες της κατηγορίας 3 ή και περισσότερους, σύμφωνα με την NOAA.

🔴 La Nina Phenomenon

☑️ La Nina means The Little Girl in Spanish. It is also sometimes called El Viejo, anti-El Nino, or simply «a cold event.»

La Nina events represent periods of below-average sea surface temperatures across the east-central Equatorial Pacific.

It is indicated… pic.twitter.com/lhWCFzrLYZ

— UPSC & PCS NOTES (@UPSC_EDU) May 30, 2024