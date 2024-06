Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αναμένονται τα επόμενα χρόνια στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Τόσο από το ΤΑΙΠΕΔ στα λιμάνια που παραμένουν στην «ομπρέλα» δικαιοδοσίας του όσο και από τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι απέκτησαν τον έλεγχό τους στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησής τους.

Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές αναμένεται να κλείσουν δυο εκκρεμότητες: η κύρωση από τη Βουλή της συμφωνίας μεταβίβασης του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗΓ) και η σύμβαση παραχώρησης του εμπορικού λιμανιού «Φίλιππος Β’» της Καβάλας στην κοινοπραξία International Port Investments Kavala», η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – EFA Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία πώλησης του 50% συν μια μετοχή του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ενώ το ΤΑΙΠΕΔ προετοιμάζει την αξιοποίηση του λιμένα της Ραφήνας. Το Ταμείο αναμένει και τις δικαστικές εξελίξεις στο λιμάνι του Βόλου. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΘ ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, έναντι τιμήματος 51 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται στα δυο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Στον Πειραιά, ο ΟΛΠ προχωρά στην κατασκευή του νέου προβλήτα κρουαζιέρας, προϋπολογισμού ύψους 130 εκατ. ευρώ ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΟΛΘ περιμένει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη της επένδυσης ύψους 130 εκατ. ευρώ, στην προβλήτα 6.

Λιμάνια Ηρακλείου και Ηγουμενίτσας: Για το Ηράκλειο ο όμιλος Grimaldi έχει σχεδιάσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως δήλωσε πρόσφατα σε ιταλική ιστοσελίδα ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Emanuele Grimaldi. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη τερματικού σταθμού κρουαζιέρας, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων και αξιοποίηση της αιολική ενέργειας. Για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο έχει περάσει ήδη στον έλεγχο του Ιταλικού Ομίλου έναντι 85 εκατ. ευρώ, σχεδιάζονται επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Εμπορικό Λιμάνι Καβάλας: Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση υπό-παραχώρησης για την αξιοποίηση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β», από την κοινοπραξία International Port Investments Kavala», η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – EFA Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έναντι 33,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θα σημάνει και την αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 36 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να υλοποιηθούν από τους παραχωρησιούχους σε επίπεδο πενταετίας.

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Επίκειται η ολοκλήρωση και έγκριση του Master Plan και στη συνέχεια θα υπάρξουν αποφάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού. Καθοριστικής σημασίας έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του λιμανιού είναι η σύνδεση του, με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης: Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παραμένει υπό κρατικό έλεγχο λόγω της γεωστρατηγικής του σημασίας και οι προτεραιότητες του ΤΑΙΠΕΔ είναι η έναρξη και ολοκλήρωση του έργου οδικής σύνδεσης του νέου εμπορικού προβλήτα με τη νέα Περιφερειακή Οδό. Υπεγράφη μάλιστα πρόσφατα σχετική σύμβαση. Το ΤΑΙΠΕΔ εστιάζει και στην υλοποίηση του Business Plan που εκπονήθηκε με την συνεργασία του ομίλου Steer, και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 91,7 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού για φορτοεκφορτώσεις, σιτηρά και καλλιέργειες αλλά και επενδύσεις για τη συνολική αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, προκειμένου το λιμάνι να προσελκύσει ναυτιλιακή κίνηση από τον Βόσπορο αλλά και να ανταγωνιστεί γειτονικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα.

Οργανισμός Λιμένος Βόλου: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την μεταβίβαση του 67% των μετοχών, με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) να έχει ανακηρυχθεί ως Προτιμητέος Επενδυτής, έναντι τιμήματος 51 εκατ. ευρώ. Ωστόσο όλη η διαδικασία «πάγωσε» καθώς η δεύτερη επιλαχούσα εταιρεία, δηλαδή η κοινοπραξία «Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.» έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά της διαδικασίας. Εμποδιο στην συνέχιση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης δημιουργούν τα προβλήματα που προκάλεσαν στο λιμάνι τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias. Από τις δύο κακοκαιρίες, φερτά υλικά τα οποία εκτιμώνται σε 700.000 κυβικά μέτρα, συσσωρεύθηκαν στη λιμενολεκάνη εμποδίζοντας τον ελλιμενισμό πλοίων στο λιμάνι. Εκτιμάται πως έως τα μέσα Ιουνίου θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των εργασιών, αποκατάστασης του λιμανιού

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου: Στις 31 Μαΐου κατατέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) του Οργανισμού. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά): ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε., Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE S.A., Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – MSC CRUISES S.A., GULFTAINER COMPANY LTD, IOTC INVESTMENTS S.C.S. και ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, η οποία αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας: Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε τη διαδικασία αξιοποίησης του λιμένα θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 35 ημερών. Σύμφωνα με το Master Plan και την ΣΜΠΕ οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 50 εκατ. ευρώ, με τις σημαντικότερες προβλέψεις να είναι η κατασκευή επιβατικού σταθμού στο κύριο μέρος του λιμένα, η επέκταση του προσήνεμου μόλου για τη δημιουργία μιας ασφαλούς λιμενολεκάνης και η κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων και δύο συστοιχιών ναυδέτων οι οποίες θα αυξήσουν τις θέσεις ελλιμενισμού για τα ταχύπλοα ακτοπλοΐας. Επίσης σε επίπεδο υποδομών μεταφοράς και μέσων σταθερής τροχιάς προβλέπεται η σύνδεση του λιμανιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ραφήνας με την υπόλοιπη Αττική, μέσω του προαστιακού σιδηρόδρομου. Μέσα στο Master Plan ορίζεται και η δεσμευμένη ζώνη για την κατασκευή κτιρίου του σταθμού απόληξης του προαστιακού σιδηρόδρομου, επιφάνειας 1.500 τ.μ. Ακόμη προβλέπεται η κατασκευή υδατοδρομίου κ.α. Ωστόσο στο περιεχόμενο του master plan εκδηλώνονται σοβαρές αντιδράσεις από την δημοτική αρχή της Ραφήνας, η οποία απειλεί με προσφυγές.

Οργανισμός Λιμένος Πάτρας: Εκκρεμεί ολοκλήρωση και έγκριση του Master Plan. Υπάρχει επίσης σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι.

Πηγή ΟΤ