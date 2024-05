Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα η ηγεσία του Chicago Council on Global Affairs, ενός σημαντικού αμερικανικού think thank, για επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Ο επικεφαλής του Ιβο Ντάλντερ, διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και σύμβουλος για θέματα Εθνικής Ασφάλειας του Μπιλ Κλίντον και του Μπαράκ Ομπάμα και μιλά με την ειλικρίνεια ανθρώπου που πραγματικά ξέρει τι λέει.

Πως μας είδαν λοιπόν οι… «θείοι από το Σικάγο»; Τα μέλη του think tank που τον συνόδευαν προέρχονταν από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και εντυπωσιάστηκαν από την Αθήνα, που ορισμένοι την επισκέπτονταν για πρώτη φορά. «Είναι πολύ όμορφη, με ευχάριστο καιρό, καθαρή, χωρίς σκουπίδια. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ωραία είναι η πρωτεύουσά σας», έλεγαν.

Εντυπωσιάστηκαν και από την Ελλάδα, ακριβέστερα από το «ελληνικό θαύμα» όπως αποκάλεσαν την ανάκαμψή μας από την οικονομική κρίση και την επάνοδό μας στην ανάπτυξη. Παρότι ζητούσαν να μάθουν τις βαθύτερες αιτίες της αντοχής της ελληνικής κοινωνίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «μόνο μια στιβαρή δημοκρατία θα μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο».

Ο Ντάλντερ δεν έμεινε σε αυτά. Σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σημείωσε ότι βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο, όχι όμως επειδή ο μέσος Αμερικανός ξέρει ή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Αλλά επειδή η χώρα μας είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δύο ισχυρών συμμάχων των ΗΠΑ, και είναι μια σταθερή δημοκρατία.

Αυτή είναι η Ελλάδα με τα μάτια των ξένων. Μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σωστά τοποθετημένη στο παγκόσμιο σκηνικό, αξιόπιστη απέναντι στους συμμάχους της. Αντί να μεμψιμοιρούμε, όπως συμβαίνει κατά κόρον σε αυτή την κουραστικά μονότονη προεκλογική περίοδο, αξίζει να αλλάξουμε την οπτική μας και να ασχοληθούμε με τα προτερήματά μας αντί να γκρινιάζουμε διαρκώς για τα μειονεκτήματά μας.